article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yapay Zeka İstanbul’un En Yaşanabilir 5 İlçesini Seçti: İlk Sırada Hangi İlçe Var?

Yapay Zeka İstanbul’un En Yaşanabilir 5 İlçesini Seçti: İlk Sırada Hangi İlçe Var?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 10:11
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul’da yaşamak için en iyi ilçenin hangisi olduğu, kime sorduğunuza göre değişiyor. Kimileri denize yakın, sakin bir mahallede yaşamayı isterken kimileri için ulaşım kolaylığı ve sosyal hayat daha önemli. Üstelik İstanbul’un 39 ilçesi arasında seçim yaparken ev fiyatlarından trafik yoğunluğuna kadar pek çok konuyu düşünmek gerekiyor. Peki tüm bu özellikleri göz önünde bulundurarak İstanbul’un en iyi ilçelerini yapay zekaya seçtirsek nasıl bir liste ortaya çıkar? 

Gelin birlikte görelim…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yapay Zeka İstanbul’un En Yaşanabilir İlçelerini Nasıl Seçti?

Yapay Zeka İstanbul’un En Yaşanabilir İlçelerini Nasıl Seçti?

Bu sıralamada İstanbul’un ilçeleri değerlendirilirken yalnızca merkezi konumları veya doğal güzellikleri dikkate alınmadı. Hastanelere, okullara ve toplu taşıma araçlarına erişim gibi günlük hayatı doğrudan etkileyen özellikler de göz önünde bulunduruldu. Bunun yanı sıra ilçelerin kültürel etkinlikleri, sosyal yaşamı ve yeşil alanları da sıralamada etkili olan kriterler arasında gösterildi.

Değerlendirmede Claude ve ChatGPT kullanıldı. Bu nedenle ortaya çıkan listeyi bilimsel olarak doğrulanmış bir yaşam kalitesi araştırmasından ziyade yapay zekaya atfedilen bir sıralama olarak ele almak gerekiyor. İşte listede yer alan beş ilçe ve buralarda yaşamanın avantajlarıyla dezavantajları…

1. Beşiktaş

1. Beşiktaş

Listenin ilk sırasında İstanbul’un en hareketli ilçelerinden biri olan Beşiktaş bulunuyor. Özellikle merkezi konumu, sosyal yaşamı ve Boğaz kıyısındaki mahalleleri, ilçenin tercih edilmesinde önemli rol oynuyor. Beşiktaş’tan vapur ve otobüslerle şehrin farklı noktalarına ulaşmak mümkünken yakın çevredeki raylı sistem bağlantıları da ulaşımı kolaylaştırıyor. Üniversitelerin, kültür merkezlerinin, restoranların ve kafelerin yoğun olması ise ilçeyi özellikle hareketli bir yaşam isteyenler için cazip kılıyor.

Beşiktaş’ın en sevilen özelliklerinden biri de deniz kenarında vakit geçirebileceğiniz pek çok noktaya sahip olması. Ortaköy, Arnavutköy ve Bebek gibi semtler, Boğaz manzarası eşliğinde yürüyüş yapmak veya arkadaşlarla buluşmak isteyenlerin sıkça tercih ettiği yerler arasında. Ancak ilçenin yoğun trafiği, kalabalık sokakları ve yüksek konut maliyetleri burada yaşamayı zorlaştırabiliyor. Dolayısıyla Beşiktaş, sosyal olanakları bakımından avantajlı olsa da sakin bir yaşam arayan herkesin ilk tercihi olmayabilir.

2. Kadıköy

2. Kadıköy

Anadolu Yakası’ndan listeye girmeyi başaran tek ilçe Kadıköy oldu. İstanbul’un sosyal hayatıyla tanınan bölgelerinden biri olan Kadıköy, özellikle Moda, Fenerbahçe, Caddebostan ve Yeldeğirmeni gibi mahalleleriyle farklı yaşam tarzlarına hitap ediyor. İlçede tiyatrolardan konserlere, sanat galerilerinden kafelere kadar pek çok sosyal ve kültürel etkinliğe ulaşmak mümkün. Sahil boyunca uzanan yürüyüş alanları da kalabalık şehir hayatından kısa süreliğine uzaklaşmak isteyenlere güzel bir ortam sağlıyor.

Kadıköy’ün tercih edilmesindeki önemli nedenlerden biri de ulaşım olanakları. Metro, Marmaray, vapur ve otobüs hatları sayesinde hem Anadolu Yakası’nda hem de Avrupa Yakası’nda farklı noktalara gitmek mümkün. Bununla birlikte özellikle Moda ve Caddebostan gibi semtlerde artan konut fiyatları, ilçede yaşamayı düşünenleri zorlayabiliyor. Yine de sosyal hayatı, sahil şeridi ve ulaşım bağlantılarıyla Kadıköy, İstanbul’da yaşamak isteyenlerin sıkça değerlendirdiği ilçeler arasında bulunuyor.

3. Sarıyer

3. Sarıyer

Doğayla iç içe bir yaşam arayanlar için Sarıyer, listenin en dikkat çekici ilçesi. Belgrad Ormanı, Emirgan Korusu ve Boğaz köyleri, İstanbul’un kalabalığından uzaklaşmadan yeşilin ortasında yaşamayı mümkün kılıyor. Yeniköy, Tarabya ve Zekeriyaköy ise şehrin en prestijli ve sakin yaşam alanları arasında gösteriliyor.

Ancak Claude ve ChatGPT, Sarıyer’in ulaşım konusunda zayıf kaldığını belirtti. Metro hattının Hacıosman’da sona ermesi, ilçenin kuzeyindeki mahallelerde günlük hayatı araca bağımlı hale getiriyor. Sosyal yaşamın ilçe geneline dağınık olması da Sarıyer’i doğadaki üstünlüğüne rağmen üçüncü sıraya taşıyor.

4. Üsküdar

4. Üsküdar

Dördüncü sırada tarihi dokusu ve Boğaz manzarasıyla Üsküdar bulunuyor. Marmaray, M5 metro hattı ve vapur seferleri sayesinde hem Anadolu Yakası’na hem de Avrupa Yakası’na ulaşmak oldukça kolay. Kuzguncuk, Çengelköy, Kandilli ve Vaniköy, Anadolu Yakası’nın en güzel Boğaz yalılarını barındırıyor.

Çamlıca Tepesi ve Validebağ Korusu ise ilçeye geniş yeşil alanlar kazandırıyor. Claude ve ChatGPT için Üsküdar, Beşiktaş’a kıyasla daha huzurlu ve aile yaşamına uygun bir Boğaz deneyimi sunuyor. Buna karşın gece hayatı ve sosyal çeşitlilik açısından daha sakin kalması, ilçenin dördüncü sırada yer almasında belirleyici oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

5. Bakırköy

5. Bakırköy

Listenin son sırasında Avrupa Yakası’nın düzenli ve nezih ilçelerinden Bakırköy yer alıyor. Marmaray, M1 ve M3 metro hatları ile havalimanına yakınlığı, ilçeyi ulaşım açısından avantajlı kılıyor. Yeşilköy ve Florya’ya uzanan sahil şeridi ise yürüyüş ve bisiklet için ideal bir rota sunuyor.

Köklü mahalle kültürü, canlı çarşısı ve Ataköy’deki marina, Bakırköy’ü merkezin karmaşasından uzak ama hareketli bir yaşam arayanlar için cazip hale getiriyor. Claude ve ChatGPT, ilçenin Boğaz ilçelerinin manzarasına, doğasına ve sosyal yoğunluğuna sahip olmamasını listenin sonunda yer almasının nedeni olarak gösterdi.

Peki İstanbul’da Yaşamak İçin Gerçekten En İyi İlçe Hangisi?

Peki İstanbul’da Yaşamak İçin Gerçekten En İyi İlçe Hangisi?

Aslında İstanbul’da herkes için en iyi olan tek bir lokasyondan söz etmek pek mümkün değil. Beşiktaş’ın hareketli sokaklarını seven biri Beykoz’daki sakin yaşamı tercih etmeyebilir. Kadıköy’ün sosyal hayatından vazgeçmek istemeyen bir başkası ise iş yerine yakın olmak için Şişli’de oturmayı daha mantıklı bulabilir. Bu nedenle ilçeleri karşılaştırırken yalnızca popüler olmalarına değil, günlük yaşamımıza ne kadar uygun olduklarına da bakmak gerekiyor.

Üstelik İstanbul’da ev seçerken ulaşım ve sosyal olanaklar kadar kira fiyatları, bina güvenliği, deprem riski ve altyapı koşulları da önem taşıyor. Sonuçta bir ilçeyi yaşanabilir kılan şey, herkesin beklentilerine göre değişebiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın