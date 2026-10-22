Yapay Zeka İstanbul’un En Yaşanabilir 5 İlçesini Seçti: İlk Sırada Hangi İlçe Var?
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İstanbul’da yaşamak için en iyi ilçenin hangisi olduğu, kime sorduğunuza göre değişiyor. Kimileri denize yakın, sakin bir mahallede yaşamayı isterken kimileri için ulaşım kolaylığı ve sosyal hayat daha önemli. Üstelik İstanbul’un 39 ilçesi arasında seçim yaparken ev fiyatlarından trafik yoğunluğuna kadar pek çok konuyu düşünmek gerekiyor. Peki tüm bu özellikleri göz önünde bulundurarak İstanbul’un en iyi ilçelerini yapay zekaya seçtirsek nasıl bir liste ortaya çıkar?
Gelin birlikte görelim…
Yapay Zeka İstanbul’un En Yaşanabilir İlçelerini Nasıl Seçti?
1. Beşiktaş
2. Kadıköy
3. Sarıyer
4. Üsküdar
5. Bakırköy
Peki İstanbul’da Yaşamak İçin Gerçekten En İyi İlçe Hangisi?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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