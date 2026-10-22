Yapay Zeka İstanbul’un En Yaşanabilir 5 İlçesini Seçti: İlk Sırada Hangi İlçe Var?

Bu sıralamada İstanbul’un ilçeleri değerlendirilirken yalnızca merkezi konumları veya doğal güzellikleri dikkate alınmadı. Hastanelere, okullara ve toplu taşıma araçlarına erişim gibi günlük hayatı doğrudan etkileyen özellikler de göz önünde bulunduruldu. Bunun yanı sıra ilçelerin kültürel etkinlikleri, sosyal yaşamı ve yeşil alanları da sıralamada etkili olan kriterler arasında gösterildi.

Değerlendirmede Claude ve ChatGPT kullanıldı. Bu nedenle ortaya çıkan listeyi bilimsel olarak doğrulanmış bir yaşam kalitesi araştırmasından ziyade yapay zekaya atfedilen bir sıralama olarak ele almak gerekiyor. İşte listede yer alan beş ilçe ve buralarda yaşamanın avantajlarıyla dezavantajları…