İstanbul'un 39 İlçesinde Memleket Haritası: 11 İlçede En Kalabalık Grup Sivaslılar

Mardin, haritada Karadeniz ve İç Anadolu illerinin yanında Güneydoğu'yu öne çıkaran en güçlü isim. Üç ilçede, Küçükçekmece, Fatih ve Zeytinburnu'nda en kalabalık kütük grubu Mardinlilerden oluşuyor. Üçü de Avrupa Yakası'nda. Küçükçekmece İstanbul'un en kalabalık ilçeleri arasında yer alırken, Fatih tarihî yarımadayı kapsıyor; Zeytinburnu da yarımadanın hemen batısında bulunuyor.

Erzurum, iki yakadaki iki ilçede ilk sırada: Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Asya Yakası'nda Sultanbeyli. İki ilçe de şehrin görece yeni ve hızlı büyüyen yerleşim bölgelerinden. Erzurum'un İstanbul'daki ağırlığı şehir genelindeki rakamlara da yansıyor. Sabah'ın aktardığı TÜİK verisine göre İstanbul'da yaşayan Erzurum doğumlu sayısı 251 bin 299'du; bu, Sivas, Ordu, Tokat ve Samsun'un ardından beşinci sıra anlamına geliyordu.

Van'ın iki ilçesi birbirinden çok uzak iki uçta. Biri İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden Esenyurt, diğeri şehrin en küçük nüfuslu ilçesi Adalar. Haritada Doğu Anadolu'dan ilk sıraya yükselen az sayıdaki ilden biri olan Van, bu iki ilçede en büyük kütük grubunu oluşturuyor. Kaynakta ilçe bazında kişi sayısı yer almıyor; yalnızca her ilçedeki en kalabalık grup belirtiliyor.

Rize, Asya Yakası'nın iki köklü yerleşimine damgasını vurmuş durumda. Kadıköy ve Üsküdar'da en büyük kütük grubu Rizelilerden oluşuyor. Haritada Rize'nin ilk sırada yer aldığı yalnızca bu iki ilçe var. İkisi de Boğaz'ın Anadolu kıyısında, birbirine komşu.