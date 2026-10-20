İstanbul'un 39 İlçesinde Memleket Haritası: 11 İlçede En Kalabalık Grup Sivaslılar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul'un 39 ilçesinde en kalabalık memleket haritası çıkarıldı. TÜİK'in 2025 demografi tablosuna dayanan çalışmada, Sivaslılar 11 ilçede ilk sırada yer aldı; Tokat, Malatya ve Giresun dörder, Mardin üç, Erzurum, Van ve Rize ise ikişer ilçede başı çekiyor. Kastamonu, Siirt, Adıyaman, Diyarbakır, Bitlis, Kars ve Erzincan da birer ilçede zirvede.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sivaslılar 39 ilçenin 11'inde zirvede: Beşiktaş'tan Pendik'e, Şile'ye kadar uzanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tokatlılar Silivri, Çatalca, Büyükçekmece ve Avcılar'da birinci sırada.
Başakşehir, Esenler, Bahçelievler ve Bakırköy'de en kalabalık grup Malatyalılar.
Giresunlular iki yakada dört ilçede zirvede: Eyüpsultan, Beyoğlu, Beykoz ve Tuzla.
Küçükçekmece, Fatih ve Zeytinburnu'nda ilk sırada Mardin var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bayrampaşa'nın en kalabalık memleketi Kastamonu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın