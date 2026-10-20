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İstanbul'un 39 İlçesinde Memleket Haritası: 11 İlçede En Kalabalık Grup Sivaslılar

İstanbul'un 39 İlçesinde Memleket Haritası: 11 İlçede En Kalabalık Grup Sivaslılar

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.10.2026 - 11:20
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İstanbul'un 39 ilçesinde en kalabalık memleket haritası çıkarıldı. TÜİK'in 2025 demografi tablosuna dayanan çalışmada, Sivaslılar 11 ilçede ilk sırada yer aldı; Tokat, Malatya ve Giresun dörder, Mardin üç, Erzurum, Van ve Rize ise ikişer ilçede başı çekiyor. Kastamonu, Siirt, Adıyaman, Diyarbakır, Bitlis, Kars ve Erzincan da birer ilçede zirvede.

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Sivaslılar 39 ilçenin 11'inde zirvede: Beşiktaş'tan Pendik'e, Şile'ye kadar uzanıyor.

Sivaslılar 39 ilçenin 11'inde zirvede: Beşiktaş'tan Pendik'e, Şile'ye kadar uzanıyor.

Veri Kaynağı platformunun derlediği haritada Sivas'ın payı açık ara en büyük. Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Sarıyer ve Beylikdüzü; Asya Yakası'nda ise Çekmeköy, Ümraniye, Ataşehir, Maltepe, Pendik ve Şile'de en kalabalık kütük grubu Sivaslılardan oluşuyor.

Şehir genelindeki tablo da bu görüntüyü destekliyor. TÜİK verilerine dayanan ve Sabah'ın 2020'de aktardığı doğum yeri sıralamasına göre İstanbul'da yaşayan Sivas doğumlu sayısı 364 bin 641'di. Ordu 293 bin 163, Tokat ise 289 bin 990 kişiyle onu izlemişti.

Tokatlılar Silivri, Çatalca, Büyükçekmece ve Avcılar'da birinci sırada.

Tokatlılar Silivri, Çatalca, Büyükçekmece ve Avcılar'da birinci sırada.

Tokat'ın dört ilçesi de Avrupa Yakası'nın batı ucunda toplanıyor: Silivri, Çatalca, Büyükçekmece ve Avcılar. Marmara kıyısından Çatalca'nın iç kesimlerine uzanan bu kuşak, haritada Tokatlıların yoğunlaştığı bölge olarak öne çıkıyor.

Şehir ölçeğinde de Tokat güçlü bir konumda. Sabah'ın aktardığı TÜİK verisine göre İstanbul'da yaşayan Tokat doğumlu sayısı 289 bin 990'dı ve bu rakam, Sivas ile Ordu'nun ardından üçüncü sıraya yetmişti.

Başakşehir, Esenler, Bahçelievler ve Bakırköy'de en kalabalık grup Malatyalılar.

Başakşehir, Esenler, Bahçelievler ve Bakırköy'de en kalabalık grup Malatyalılar.

Başakşehir, Esenler, Bahçelievler ve Bakırköy birbirinden çok farklı dört ilçe olmasına rağmen ortak bir noktada buluşuyor: dördünde de en büyük kütük grubu Malatyalılar. Dördü de Avrupa Yakası'nda.

Malatya, şehir genelindeki sıralamada da ilk 10'dan düşmüyor. Sabah'ın aktardığı TÜİK verisine göre İstanbul'da yaşayan Malatya doğumlu sayısı 232 bin 730'du; liste Sivas, Ordu, Tokat, Samsun, Erzurum, Giresun, Trabzon ve Kastamonu'nun ardından Malatya ile devam ediyordu.

Giresunlular iki yakada dört ilçede zirvede: Eyüpsultan, Beyoğlu, Beykoz ve Tuzla.

Giresunlular iki yakada dört ilçede zirvede: Eyüpsultan, Beyoğlu, Beykoz ve Tuzla.

Giresun, haritada iki yakaya birden yayılan nadir illerden biri. Avrupa Yakası'nda Eyüpsultan ve Beyoğlu, Asya Yakası'nda ise Beykoz ve Tuzla'da en kalabalık kütük grubu Giresunlulardan oluşuyor.

Şehir genelindeki sıralamada da Giresun öne çıkıyordu. Sabah'ın aktardığı TÜİK verisine göre İstanbul'da yaşayan Giresun doğumlu sayısı 244 bin 534'tü; bu rakam Giresun'u Erzurum'un hemen ardında, Trabzon'un önünde altıncı sıraya yerleştirmişti.

Küçükçekmece, Fatih ve Zeytinburnu'nda ilk sırada Mardin var.

Küçükçekmece, Fatih ve Zeytinburnu'nda ilk sırada Mardin var.

Mardin, haritada Karadeniz ve İç Anadolu illerinin yanında Güneydoğu'yu öne çıkaran en güçlü isim. Üç ilçede, Küçükçekmece, Fatih ve Zeytinburnu'nda en kalabalık kütük grubu Mardinlilerden oluşuyor. Üçü de Avrupa Yakası'nda. Küçükçekmece İstanbul'un en kalabalık ilçeleri arasında yer alırken, Fatih tarihî yarımadayı kapsıyor; Zeytinburnu da yarımadanın hemen batısında bulunuyor.

Erzurum, iki yakadaki iki ilçede ilk sırada: Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Asya Yakası'nda Sultanbeyli. İki ilçe de şehrin görece yeni ve hızlı büyüyen yerleşim bölgelerinden. Erzurum'un İstanbul'daki ağırlığı şehir genelindeki rakamlara da yansıyor. Sabah'ın aktardığı TÜİK verisine göre İstanbul'da yaşayan Erzurum doğumlu sayısı 251 bin 299'du; bu, Sivas, Ordu, Tokat ve Samsun'un ardından beşinci sıra anlamına geliyordu.

Van'ın iki ilçesi birbirinden çok uzak iki uçta. Biri İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden Esenyurt, diğeri şehrin en küçük nüfuslu ilçesi Adalar. Haritada Doğu Anadolu'dan ilk sıraya yükselen az sayıdaki ilden biri olan Van, bu iki ilçede en büyük kütük grubunu oluşturuyor. Kaynakta ilçe bazında kişi sayısı yer almıyor; yalnızca her ilçedeki en kalabalık grup belirtiliyor.

Rize, Asya Yakası'nın iki köklü yerleşimine damgasını vurmuş durumda. Kadıköy ve Üsküdar'da en büyük kütük grubu Rizelilerden oluşuyor. Haritada Rize'nin ilk sırada yer aldığı yalnızca bu iki ilçe var. İkisi de Boğaz'ın Anadolu kıyısında, birbirine komşu.

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Bayrampaşa'nın en kalabalık memleketi Kastamonu.

Bayrampaşa'nın en kalabalık memleketi Kastamonu.

Kastamonu, haritada tek bir ilçede birinci: Bayrampaşa. Avrupa Yakası'nın iç kesimindeki bu ilçede en büyük kütük grubunu Kastamonulular oluşturuyor. İstanbul genelinde ise Kastamonulular hatırı sayılır bir kitle. TÜİK'e dayanan ve Sabah'ın 2020'de yayımladığı doğum yeri sıralamasında şehirde yaşayan Kastamonu doğumlu sayısı 232 bin 820 olarak kaydedilmişti; bu rakam Kastamonu'yu ilk 10'a, Malatya'nın hemen üstüne taşımıştı.

Gaziosmanpaşa'da ilk sırada Siirt var. İlçede en kalabalık kütük grubu Siirtlilerden oluşuyor. Siirt, haritada yalnızca bu ilçede birinci. Avrupa Yakası'nın yoğun nüfuslu ilçelerinden Gaziosmanpaşa'da Karadeniz ve İç Anadolu illeri yerine Güneydoğu'dan bir il zirvede.

Sultangazi'de en kalabalık kütük grubu Adıyaman'a ait. İlçe, haritada Güneydoğu Anadolu'nun ilk sıraya çıktığı birkaç adresten biri. Harita ilçe başına yalnızca birinci ili veriyor; bu yüzden Adıyaman'ın ikinci sıradaki ile ne kadar fark attığı bilinmiyor.

Güngören'de en büyük kütük grubu Diyarbakırlılardan oluşuyor. Haritada Diyarbakır'ın birinci olduğu tek ilçe burası. Güngören, İstanbul'un yüz ölçümü en küçük ilçelerinden biri; bu yüzden küçük bir ilçede Güneydoğu'nun en büyük şehirlerinden birinin ağırlığı dikkat çekiyor.

Bağcılar'da zirvedeki il Bitlis. İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biri olan Bağcılar'da en büyük kütük grubu Bitlislilerden oluşuyor. Harita, Bitlis'in ilk sırada yer aldığı başka bir ilçe göstermiyor.

Sancaktepe'de en kalabalık kütük grubu Karslılardan oluşuyor. Asya Yakası'nın görece yeni yerleşim bölgelerinden biri olan ilçe, haritada Kars'ın birinci olduğu tek adres. Doğu'dan haritaya giren iller arasında Kars'ın yanı sıra Erzurum ve Erzincan da var; Sancaktepe, bu hattın Anadolu Yakası'ndaki duraklarından biri. 

Kartal'da en kalabalık kütük grubu Erzincanlılardan oluşuyor. Haritada Erzincan'ın ilk sırada yer aldığı tek ilçe Kartal. Harita, 39 ilçenin ayrıntılı nüfus bilgilerine İBB'nin harita.istanbul sitesinden ulaşılabileceğini belirtiyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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