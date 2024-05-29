60 Bin Kişilik Stadyum: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım Projesinin Detaylarını Açıkladı
60 Bin Kişilik Stadyum: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım Projesinin Detaylarını Açıkladı
Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nin kapasitesinin 60 bine çıkarılmasını içeren projesinin görsellerini tanıttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6 yıl aranın ardından yeniden Ali Koç ile başkanlık mücadelesine girecek olan Aziz Yıldırım, stadyum projesini tanıttı.
"2 sene içerisinde hazır olacak"
"Kale arkasındaki koltuklar kalkacak, kapasite 60.000 olacak"
"Tekrardan 'Burası Kadıköy buradan çıkılmaz' diyeceğiz."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın