Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
60 Bin Kişilik Stadyum: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım Projesinin Detaylarını Açıkladı

60 Bin Kişilik Stadyum: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım Projesinin Detaylarını Açıkladı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
29.05.2024 - 18:08

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nin kapasitesinin 60 bine çıkarılmasını içeren projesinin görsellerini tanıttı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6 yıl aranın ardından yeniden Ali Koç ile başkanlık mücadelesine girecek olan Aziz Yıldırım, stadyum projesini tanıttı.

6 yıl aranın ardından yeniden Ali Koç ile başkanlık mücadelesine girecek olan Aziz Yıldırım, stadyum projesini tanıttı.

Yıldırım, geçtiğimiz günlerde kapasitenin yetersiz olduğunu vurgulamış ve yenilemeye gidilmesi gerektiğini ifade etmişti.

"2 sene içerisinde hazır olacak"

"2 sene içerisinde hazır olacak"

Yıldırım, stadyumun yeni görünümüne kavuşma çalışmalarını iki yıl içinde sonlandıracaklarını belirtti.

"Kale arkasındaki koltuklar kalkacak, kapasite 60.000 olacak"

"Kale arkasındaki koltuklar kalkacak, kapasite 60.000 olacak"

Eski başkan, taraftarın beklediği müjdeyi de verdi. Stadyumda daha iyi bir atmosfer oluşması için kale arkasında koltukların söküleceğini böylelikle kapasitenin artırılacağını açıkladı.

"Tekrardan 'Burası Kadıköy buradan çıkılmaz' diyeceğiz."

"Tekrardan 'Burası Kadıköy buradan çıkılmaz' diyeceğiz."

Yıldırım, son olarak Kadıköy'de eski havanın yeniden yakalanmasını sağlayacaklarını dile getirdi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın