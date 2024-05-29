Son Anda Kurtuldu! Lucas Torreira Şampiyonluk Kutlamasında Büyük Tehlike Atlattı
Son Anda Kurtuldu! Lucas Torreira Şampiyonluk Kutlamasında Büyük Tehlike Atlattı
Kaynak: https://twitter.com/forzacimbomtr
Galatasaray'ın başarılı orta sahası Lucas Torreira, şampiyonluk kutlamaları sırasında büyük tehlike atlattı. Uruguaylı futbolcunun yanında havai fişek patlatıldı.
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Galatasaray'a katıldığı günden yana sarı-kırmızılı taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelen Lucas Torreira, şampiyonluk kutlamaları sırasında yaşanan kazadan son anda kurtuldu.
Olaydan sonra akıllara kulübün eski futbolcusu Omar Elabdellaoui geldi.
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