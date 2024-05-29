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Son Anda Kurtuldu! Lucas Torreira Şampiyonluk Kutlamasında Büyük Tehlike Atlattı

Son Anda Kurtuldu! Lucas Torreira Şampiyonluk Kutlamasında Büyük Tehlike Atlattı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
29.05.2024 - 18:48

Galatasaray'ın başarılı orta sahası Lucas Torreira, şampiyonluk kutlamaları sırasında büyük tehlike atlattı. Uruguaylı futbolcunun yanında havai fişek patlatıldı.

Kaynak: https://twitter.com/forzacimbomtr
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Galatasaray'a katıldığı günden yana sarı-kırmızılı taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelen Lucas Torreira, şampiyonluk kutlamaları sırasında yaşanan kazadan son anda kurtuldu.

Galatasaray'a katıldığı günden yana sarı-kırmızılı taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelen Lucas Torreira, şampiyonluk kutlamaları sırasında yaşanan kazadan son anda kurtuldu.

28 yaşındaki orta sahanın yanında kontrolsüz bir şekilde havai fişek patlatıldı.

Olaydan sonra akıllara kulübün eski futbolcusu Omar Elabdellaoui geldi.

Olaydan sonra akıllara kulübün eski futbolcusu Omar Elabdellaoui geldi.

Norveçli defans oyuncusu, 31 Aralık 2020'de yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanmıştı. Uzun bir süre görme kaybı yaşayan Elabdellaoui, Eylül 2022'de takımdan ayrılmıştı.

İşte o anlar 👇

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