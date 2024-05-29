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Mourinho İmzayı Attı! Aziz Yıldırım Portekizli Teknik Direktörün İstanbul'a Geliş Tarihini Açıkladı

Mourinho İmzayı Attı! Aziz Yıldırım Portekizli Teknik Direktörün İstanbul'a Geliş Tarihini Açıkladı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
29.05.2024 - 19:53

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Portekizli efsane teknik direktör Jose Mourinho ile anlaştıklarını duyurdu. Yıldırım, 'imzayı attı' dedi.

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Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimine çevrilirken aday Aziz Yıldırım'dan sürpriz bir açıklama geldi.

Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimine çevrilirken aday Aziz Yıldırım'dan sürpriz bir açıklama geldi.

Yıldırım, göreve gelmeleri durumunda Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile anlaştıklarını duyurdu.

Tecrübeli teknik adamla bir süredir görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyordu.

Tecrübeli teknik adamla bir süredir görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyordu.

Portekizli çalıştırıcının bir yıllık Yıldırım'ın ise üç yıllık sözleşme istediği de iddia edilmişti.

Yıldırım, Mourinho için "gelmeme durumu yok" dedi.

Yıldırım, Mourinho için "gelmeme durumu yok" dedi.

'Mourinho imzayı attı. Gelmeme durumu yok. 3 yıllığına göreve geliyoruz, hocamız da 3 yıllığına Mourinho'dur.'

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