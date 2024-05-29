Mourinho İmzayı Attı! Aziz Yıldırım Portekizli Teknik Direktörün İstanbul'a Geliş Tarihini Açıkladı
Mourinho İmzayı Attı! Aziz Yıldırım Portekizli Teknik Direktörün İstanbul'a Geliş Tarihini Açıkladı
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Portekizli efsane teknik direktör Jose Mourinho ile anlaştıklarını duyurdu. Yıldırım, 'imzayı attı' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimine çevrilirken aday Aziz Yıldırım'dan sürpriz bir açıklama geldi.
Tecrübeli teknik adamla bir süredir görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyordu.
Yıldırım, Mourinho için "gelmeme durumu yok" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın