Kazanmaya Devam Ediyoruz! Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde ABD'yi 3-2 Mağlup Etti

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nin ikinci haftasına ev sahipliği yapan ABD ile karşılaştı. Filenin Sultanları, rakibini 3-2 mağlup etti ve galibiyet serisini beş maça çıkardı. Ay-yıldızlılar, böylelikle turnuvanın ABD etabını kayıpsız geçti.