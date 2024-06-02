Kazanmaya Devam Ediyoruz! Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde ABD'yi 3-2 Mağlup Etti
Kazanmaya Devam Ediyoruz! Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde ABD'yi 3-2 Mağlup Etti
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nin ikinci haftasına ev sahipliği yapan ABD ile karşılaştı. Filenin Sultanları, rakibini 3-2 mağlup etti ve galibiyet serisini beş maça çıkardı. Ay-yıldızlılar, böylelikle turnuvanın ABD etabını kayıpsız geçti.
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'ndeki 8. karşılaşmasında ABD ile kozlarını paylaştı.
Ay-yıldızlılar, ikinci etaptaki son maçında parkeden 3-2'lik skorla galip ayrıldı.
Karşılaşmanın en skorer, ismi 26 sayıyla Melissa Vargas oldu.
Milliler, turnuvanın finallerden önceki son haftasında Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşı karşıya gelecek.
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