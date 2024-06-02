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Kazanmaya Devam Ediyoruz! Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde ABD'yi 3-2 Mağlup Etti

Kazanmaya Devam Ediyoruz! Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde ABD'yi 3-2 Mağlup Etti

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
03.06.2024 - 01:16

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nin ikinci haftasına ev sahipliği yapan ABD ile karşılaştı. Filenin Sultanları, rakibini 3-2 mağlup etti ve galibiyet serisini beş maça çıkardı. Ay-yıldızlılar, böylelikle turnuvanın ABD etabını kayıpsız geçti.

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'ndeki 8. karşılaşmasında ABD ile kozlarını paylaştı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'ndeki 8. karşılaşmasında ABD ile kozlarını paylaştı.

Ay-yıldızlılar, ikinci etaptaki son maçında parkeden 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, ikinci etaptaki son maçında parkeden 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

  • 1. Set sonucu: ABD 25-21 Türkiye

  • 2. Set sonucu: ABD 20-25 Türkiye

  • 3. Set sonucu: ABD 21-25 Türkiye

  • 4. Set sonucu: ABD 25-12 Türkiye

  • 5. Set sonucu: ABD 12-15 Türkiye

Karşılaşmanın en skorer, ismi 26 sayıyla Melissa Vargas oldu.

Karşılaşmanın en skorer, ismi 26 sayıyla Melissa Vargas oldu.

Milliler, turnuvanın finallerden önceki son haftasında Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

Milliler, turnuvanın finallerden önceki son haftasında Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

Maç takvimi 👇

Maç takvimi 👇

  • 12 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Tayland

  • 13 Haziran 2024 15.30 / Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

  • 15 Haziran 2024 15.30 / Çin-Türkiye

  • 16 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Brezilya

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