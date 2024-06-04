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Galatasaray'da Önemli Ayrılık! Erden Timur Görevini Bıraktı: "Tutunacak Dalım Yok"

Galatasaray'da Önemli Ayrılık! Erden Timur Görevini Bıraktı: "Tutunacak Dalım Yok"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
04.06.2024 - 11:25

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, görevinden ayrıldığını açıkladı. Timur, düzenlediği basın toplantısında konuştu, '14 aydır dayanmamın tek nedeni Galatasaray' dedi.

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Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, basın toplantısı düzenledi ve görevini bıraktığını açıkladı.

Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, basın toplantısı düzenledi ve görevini bıraktığını açıkladı.

Timur, şampiyonluk öncesi geçen aylarda başkana ayrılmak istediğini ilettiğini belirtirken, şampiyonluk yarışından dolayı ayrılık kararını açıklamadığını söyledi.

"Şampiyonluk yarışında bunun söylenebilmesi imkansızdı."

"Şampiyonluk yarışında bunun söylenebilmesi imkansızdı."

Erden Timur, 'Florya'yı da etkilememesi gerekiyordu. Sportif AŞ'deki görevim devam ediyor demem gerekiyordu. Şampiyonluktan sonra 2 gün içinde bunu da açıklayabilirdim ama insanların kutlamalarına zarar vermek doğru değil' dedi.

"Ben de bırakmak istemiyorum ama tutunacak bir dalım yok."

"Ben de bırakmak istemiyorum ama tutunacak bir dalım yok."

Erden Timur, son günlerde konuya yönelik çıkan haberler sonrası açıkladığı ayrılık kararında, '14 aydır dayanmamın tek nedeni Galatasaray. Başka tutunacak bir dalı kalsa asla bu kararı almazdım. Son 7 ayda özellikle çok yoğunlaştı bu iş. Herkese şunu söylüyorum. Taraftar bırakmamamı istemiyor, ben de bırakmak istemiyorum ama tutunacak bir dalım yok' dedi.

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