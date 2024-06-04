Galatasaray'da Önemli Ayrılık! Erden Timur Görevini Bıraktı: "Tutunacak Dalım Yok"

Erden Timur, son günlerde konuya yönelik çıkan haberler sonrası açıkladığı ayrılık kararında, '14 aydır dayanmamın tek nedeni Galatasaray. Başka tutunacak bir dalı kalsa asla bu kararı almazdım. Son 7 ayda özellikle çok yoğunlaştı bu iş. Herkese şunu söylüyorum. Taraftar bırakmamamı istemiyor, ben de bırakmak istemiyorum ama tutunacak bir dalım yok' dedi.