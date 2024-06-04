Galatasaray'da Önemli Ayrılık! Erden Timur Görevini Bıraktı: "Tutunacak Dalım Yok"
Galatasaray'da Önemli Ayrılık! Erden Timur Görevini Bıraktı: "Tutunacak Dalım Yok"
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, görevinden ayrıldığını açıkladı. Timur, düzenlediği basın toplantısında konuştu, '14 aydır dayanmamın tek nedeni Galatasaray' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, basın toplantısı düzenledi ve görevini bıraktığını açıkladı.
"Şampiyonluk yarışında bunun söylenebilmesi imkansızdı."
"Ben de bırakmak istemiyorum ama tutunacak bir dalım yok."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın