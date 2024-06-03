Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
"Zorla Söyleteceksiniz" Dedi: Acun Ilcalı'dan Fenerbahçe Taraftarını Heyecanlandıracak Sözler

"Zorla Söyleteceksiniz" Dedi: Acun Ilcalı'dan Fenerbahçe Taraftarını Heyecanlandıracak Sözler

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
03.06.2024 - 10:59

Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa aday olan Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı, Jose Mourinho'nun imza töreninin ardından katıldığı bir televizyon programının canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Mourinho transferinin detaylarına ve sarı-lacivertli kulübün geleceğine dair konuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Jose Mourinho'yu dün İstanbul'a getirdi.

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Jose Mourinho'yu dün İstanbul'a getirdi.

Efsane isim, stadyumda düzenlenen imza töreni ile kendisi sarı-lacivertli kulübe bağlayan imzayı attıı.

Efsane isim, stadyumda düzenlenen imza töreni ile kendisi sarı-lacivertli kulübe bağlayan imzayı attıı.

Törenin ardından Acun Ilıcalı, Lider Haber kanalındaki Telegol programında “Beni zorla söyleteceksiniz… Geliyoruz, büyük geliyoruz…” dedi.

Törenin ardından Acun Ilıcalı, Lider Haber kanalındaki Telegol programında “Beni zorla söyleteceksiniz… Geliyoruz, büyük geliyoruz…” dedi.

O anlar 👇

Ilıcalı, EKOL TV'ye yaptığı açıklamada da şunları söyledi 👇

Ilıcalı, EKOL TV'ye yaptığı açıklamada da şunları söyledi 👇

'Jose Mourinho gibi marka bir ismin Fenerbahçe'ye gelmesi büyük bir gururdur. Fenerbahçe öyle bir kulüp ki, Jose Mourinho bile koşa koşa geliyor. Jose Mourinho Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bilen bir teknik direktör, ikna etmek zor olmadı sadece inandırmak gerekti. Başkanımız Ali Koç bu zaman diliminde şov yaptı. Hocamız bir kere futbola aşık. 10 cümlesinin 9.5'u futbolla ilgili oluyor. Kendini futbola adamış bir isim. Zeka konusunu konuşmamıza gerek yok zaten. Çok önemli bir marka.

Onun konuşmalarını dinlemek bile mutlu ediyor. Bence bu büyük taraftar artık mutlu olmayı hak ediyor. Ben beraber mutlu şeyler yaşayacağız diye düşünüyorum. Başkanımız çok doğru yapıyor. Söz verip tutmamaktansa söz vermeyip başarıyı getirmek daha değerli. Aylar öncesinden gerçekleşen bir görüşme vardı. Takımımız 99 puan toplamış. Üzerine 3-4 tane dünya yıldızı geldiğini düşünün... Bir de bu hoca var.'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
6
5
3
2
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın