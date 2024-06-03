"Zorla Söyleteceksiniz" Dedi: Acun Ilcalı'dan Fenerbahçe Taraftarını Heyecanlandıracak Sözler
"Zorla Söyleteceksiniz" Dedi: Acun Ilcalı'dan Fenerbahçe Taraftarını Heyecanlandıracak Sözler
Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa aday olan Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı, Jose Mourinho'nun imza töreninin ardından katıldığı bir televizyon programının canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Mourinho transferinin detaylarına ve sarı-lacivertli kulübün geleceğine dair konuştu.
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Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Jose Mourinho'yu dün İstanbul'a getirdi.
Efsane isim, stadyumda düzenlenen imza töreni ile kendisi sarı-lacivertli kulübe bağlayan imzayı attıı.
Törenin ardından Acun Ilıcalı, Lider Haber kanalındaki Telegol programında “Beni zorla söyleteceksiniz… Geliyoruz, büyük geliyoruz…” dedi.
O anlar 👇
Ilıcalı, EKOL TV'ye yaptığı açıklamada da şunları söyledi 👇
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