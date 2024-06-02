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Ahmet Çakar Fenerbahçe'nin Yeni Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya Gösterilen İlgiyi Eleştirdi

Ahmet Çakar Fenerbahçe'nin Yeni Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya Gösterilen İlgiyi Eleştirdi

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
02.06.2024 - 21:49

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho için düzenlediği imza törenin ardından sarı-lacivertli kulüpteki atmosferi eleştirdi. Çakar, 'Asla kabul edilemez.' dedi.

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Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho Fenerbahçe'nin yeni çalıştırıcısı oldu.

Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho Fenerbahçe'nin yeni çalıştırıcısı oldu.

Mourinho, Ülker Stadyumu’nda düzenlenen törenle kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayan imzayı attı.

Mourinho, Ülker Stadyumu’nda düzenlenen törenle kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayan imzayı attı.
cdnuploads.aa.com.tr

Yaklaşık 30 bin taraftarın katıldığı imza törenin ardından Beyaz Futbol programında yorumculuk yapan eski hakem Ahmet Çakar'dan flaş bir açıklama geldi.

Yaklaşık 30 bin taraftarın katıldığı imza törenin ardından Beyaz Futbol programında yorumculuk yapan eski hakem Ahmet Çakar'dan flaş bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda buluna Çakar, "Jose Mourinho ya ilah muamelesi yapılması , herkes ve herseyin üzerine çıkarılması son derece üzücü ve düşündürücü…..Asla kabul edilemez…" dedi. 👇

Sosyal medya hesabından paylaşımda buluna Çakar, "Jose Mourinho ya ilah muamelesi yapılması , herkes ve herseyin üzerine çıkarılması son derece üzücü ve düşündürücü…..Asla kabul edilemez…" dedi. 👇
twitter.com

Yorumcu, imzaların taraftarlarla birlikte atılmasına da tepki gösterdi 👇

Yorumcu, imzaların taraftarlarla birlikte atılmasına da tepki gösterdi 👇
twitter.com
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