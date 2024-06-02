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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
02.06.2024 - 20:06

Bakalım bu hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış. 🙌🏻

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1. Tam böyleydi 😂

1. Tam böyleydi 😂
twitter.com

2. Gönderme dolu bir hafta oldu 😎

2. Gönderme dolu bir hafta oldu 😎
twitter.com

3. Hahaha gerçekten 😂

3. Hahaha gerçekten 😂
twitter.com

4. Gözler Mourinho'da artık.

4. Gözler Mourinho'da artık.
twitter.com

5. Bu sene bir başka oynadı 🚀

5. Bu sene bir başka oynadı 🚀
twitter.com
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6. Sezona damga vuran hakemlerden biri 😑

6. Sezona damga vuran hakemlerden biri 😑
twitter.com

7. Çok hızlılar 😯

7. Çok hızlılar 😯
twitter.com

8. Aziz Yıldırım "para sıkıntısı yok" demişti.

8. Aziz Yıldırım "para sıkıntısı yok" demişti.
twitter.com

9. Yine de galip gelmesini bildiler 🙌

9. Yine de galip gelmesini bildiler 🙌
twitter.com

10. Haklı bir isyan.

10. Haklı bir isyan.
twitter.com
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11. Mecburiyet 😂

11. Mecburiyet 😂
twitter.com

12. Hareketli bir transfer sezonu olacağı çok belli.

12. Hareketli bir transfer sezonu olacağı çok belli.
twitter.com

13. Yapar mı yapar 🤣

13. Yapar mı yapar 🤣
twitter.com

14. İlginç bir seçim yarışı oluyor 🤨

14. İlginç bir seçim yarışı oluyor 🤨
twitter.com

15. Ne kariyer ama 🫡

15. Ne kariyer ama 🫡
twitter.com
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16. 😂 Sizce?

16. 😂 Sizce?
twitter.com

17.

17.
twitter.com
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