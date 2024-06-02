Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Bakalım bu hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış. 🙌🏻
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1. Tam böyleydi 😂
2. Gönderme dolu bir hafta oldu 😎
3. Hahaha gerçekten 😂
4. Gözler Mourinho'da artık.
5. Bu sene bir başka oynadı 🚀
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6. Sezona damga vuran hakemlerden biri 😑
7. Çok hızlılar 😯
8. Aziz Yıldırım "para sıkıntısı yok" demişti.
9. Yine de galip gelmesini bildiler 🙌
10. Haklı bir isyan.
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11. Mecburiyet 😂
12. Hareketli bir transfer sezonu olacağı çok belli.
13. Yapar mı yapar 🤣
14. İlginç bir seçim yarışı oluyor 🤨
15. Ne kariyer ama 🫡
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16. 😂 Sizce?
17.
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