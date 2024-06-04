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ABD’de Yapılan Maçlardan Galip Gelen Filenin Sultanları Ülkeye Dönüşü Business ile Yaptı

ABD’de Yapılan Maçlardan Galip Gelen Filenin Sultanları Ülkeye Dönüşü Business ile Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
04.06.2024 - 22:45

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ABD’de yapılacak olan karşılaşmalar için 13 saatlik uçak yolculuklarını ekonomi sınıfında gerçekleştiren Filenin Sultanları geçtiğimiz hafta büyük yankı uyandırmıştı. Sporcular sosyal medya hesaplarından ekonomi sınıfında uçmaları hakkında tepki paylaşımları yaparken vatandaşlardan da destek gelmişti.

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Milletler Ligi’nin ikinci hafta müsabakalarında ABD’de dört maç gerçekleştiren Filenin Sultanları tüm maçları galibiyetle sonuçlandırdı.

Milletler Ligi’nin ikinci hafta müsabakalarında ABD’de dört maç gerçekleştiren Filenin Sultanları tüm maçları galibiyetle sonuçlandırdı.

ABD’ye gidiş yolculukları ekonomi sınıfında olan Filenin Sultanları dönüşü ise business bölümünde gerçekleştirdi.

ABD’ye gidiş yolculukları ekonomi sınıfında olan Filenin Sultanları dönüşü ise business bölümünde gerçekleştirdi.

İşte detaylar 👇

Ve Ebrar Karakurt’un tepkisi 👇

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Sümeyye Demir

Olması gereken buydu zaten. Sanki lütufmuş gibi haber yapmayın, ayıp

jeolog_30

Ben onların yerinde olsam sizin desteğiniz olmadan da kazanıyoruz ekonomi de uçmak istiyorum ben derdim. Tepkiler olmasaydı yük gemisi ile dönerlerdi:))

Malum Şahıs

teşekkürler filenin sultanları. ülkenin bir kurumunun ne denli cürüdüğünü gösterdin yetmedi topluma ayna tuttun herkese gösterdin. abd maçı bir galibiyetten ... Devamını Gör