Icardi Ortalıkta Yokken Wanda Nara'nın Erdem Timur'a Veda Etmesi Galatasaray Taraftarını Endişeye Sürükledi

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sarı-kırmızılı kulüpteki görevinden ayrılan Erden Timur'a teşekkür etti. Icardi ve kulüpten ise şu ana kadar herhangi bir paylaşım gelmedi. Sessizlik, taraftarın kafasını karıştırdı.