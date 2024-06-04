Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Icardi Ortalıkta Yokken Wanda Nara'nın Erdem Timur'a Veda Etmesi Galatasaray Taraftarını Endişeye Sürükledi

Icardi Ortalıkta Yokken Wanda Nara'nın Erdem Timur'a Veda Etmesi Galatasaray Taraftarını Endişeye Sürükledi

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
04.06.2024 - 21:04

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sarı-kırmızılı kulüpteki görevinden ayrılan Erden Timur'a teşekkür etti. Icardi ve kulüpten ise şu ana kadar herhangi bir paylaşım gelmedi. Sessizlik, taraftarın kafasını karıştırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, bugün düzenlediği basın toplantısında "Başka tutunacak bir dalım kalsa hiçbir şekilde bu kararı almazdım" diyerek görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, bugün düzenlediği basın toplantısında "Başka tutunacak bir dalım kalsa hiçbir şekilde bu kararı almazdım" diyerek görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

Ayrılık kararının ardından Icardi'nin eşi Wanda Nara, sitem dolu bir paylaşımda bulunmuştu.

Ayrılık kararının ardından Icardi'nin eşi Wanda Nara, sitem dolu bir paylaşımda bulunmuştu.

Nara'nın paylaşımı 👇

Ünlü model ve televizyon sunucusundan bir paylaşım daha geldi.

Ünlü model ve televizyon sunucusundan bir paylaşım daha geldi.

Nara, "Her şey böyle başladı. Her şey için teşekkürler" dedi.

Nara, "Her şey böyle başladı. Her şey için teşekkürler" dedi.

Icardi'den henüz bir mesaj gelmedi. Erden Timur, Arjantinli yıldızın Galatsaray'a gelmesinde önemli bir rol oynamıştı. 👇

Icardi'den henüz bir mesaj gelmedi. Erden Timur, Arjantinli yıldızın Galatsaray'a gelmesinde önemli bir rol oynamıştı. 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın