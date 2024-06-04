Icardi Ortalıkta Yokken Wanda Nara'nın Erdem Timur'a Veda Etmesi Galatasaray Taraftarını Endişeye Sürükledi
Icardi Ortalıkta Yokken Wanda Nara'nın Erdem Timur'a Veda Etmesi Galatasaray Taraftarını Endişeye Sürükledi
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sarı-kırmızılı kulüpteki görevinden ayrılan Erden Timur'a teşekkür etti. Icardi ve kulüpten ise şu ana kadar herhangi bir paylaşım gelmedi. Sessizlik, taraftarın kafasını karıştırdı.
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Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, bugün düzenlediği basın toplantısında "Başka tutunacak bir dalım kalsa hiçbir şekilde bu kararı almazdım" diyerek görevinden ayrıldığını duyurmuştu.
Ayrılık kararının ardından Icardi'nin eşi Wanda Nara, sitem dolu bir paylaşımda bulunmuştu.
Ünlü model ve televizyon sunucusundan bir paylaşım daha geldi.
Nara, "Her şey böyle başladı. Her şey için teşekkürler" dedi.
Icardi'den henüz bir mesaj gelmedi. Erden Timur, Arjantinli yıldızın Galatsaray'a gelmesinde önemli bir rol oynamıştı. 👇
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