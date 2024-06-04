Ömür Boyu Futboldan Men Edilmesi Tavsiye Edildi! Brezilyalı Yıldız Futbolcu Lucas Paqueta'yı Sarsacak Haber

'Bu dava hakkında ilk ve son konuşmam olacak. Avukatlarım bana dava hakkında yorum yapmamı tavsiye etti. İşbirliği yaparak elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Avukatlarım sonunda her şeyin netleşmesi için beni savundular. Bu beni üzdü ama kararı değiştirmek için her şeyi yapacağımız gerçeğini değiştirmiyor.'