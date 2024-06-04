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Ömür Boyu Futboldan Men Edilmesi Tavsiye Edildi! Brezilyalı Yıldız Futbolcu Lucas Paqueta'yı Sarsacak Haber

Ömür Boyu Futboldan Men Edilmesi Tavsiye Edildi! Brezilyalı Yıldız Futbolcu Lucas Paqueta'yı Sarsacak Haber

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
04.06.2024 - 18:11

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham'da forma giyen Brezilyalı milli futbolcu Lucas Paqueta, bahis oynadığı gerekçesiyle suçlu bulunmuştu. İngiltere Futbol Federasyonu'nun 27 yaşındaki orta sahayı futboldan men etmek istediği öne sürüldü.(beIN)

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Geçtiğimiz günlerde 2022 yaz transfer sezonunda West Ham'ın Lyon'dan 43 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Lucas Paqueta hakkında şok bir gerçek ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz günlerde 2022 yaz transfer sezonunda West Ham'ın Lyon'dan 43 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Lucas Paqueta hakkında şok bir gerçek ortaya çıkmıştı.

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Brezilyalı oyuncuyu 2022-2023 sezonunda gördüğü sarı kartlar sebebiyle soruşturmaya tabi tutmuş ve incelemeler sonucunda bahis yaptığı gerekçesi ile suçlu bulmuştu.

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Brezilyalı oyuncuyu 2022-2023 sezonunda gördüğü sarı kartlar sebebiyle soruşturmaya tabi tutmuş ve incelemeler sonucunda bahis yaptığı gerekçesi ile suçlu bulmuştu.

Paqueta'nın 2 Kasım 2022 tarihindeki Leicester City, 12 Mart 2023 Aston Villa, 21 Mayıs 2023 Leeds United ve 12 Ağustos 2023 tarihindeki Bournemouth maçlarında ihaller yaptığı belirtilmişti.

Paqueta'nın 2 Kasım 2022 tarihindeki Leicester City, 12 Mart 2023 Aston Villa, 21 Mayıs 2023 Leeds United ve 12 Ağustos 2023 tarihindeki Bournemouth maçlarında ihaller yaptığı belirtilmişti.

İngiltere basınından The Sun'ın haberine göre FA oyuncunun ömür boyu futboldan men edilmesi tavsiyesi verdiği iddia edildi.

İngiltere basınından The Sun'ın haberine göre FA oyuncunun ömür boyu futboldan men edilmesi tavsiyesi verdiği iddia edildi.

Paqueta, hakkındaki yönelik suçlamalara dair şunları söylemişti 👇

Paqueta, hakkındaki yönelik suçlamalara dair şunları söylemişti 👇

'Bu dava hakkında ilk ve son konuşmam olacak. Avukatlarım bana dava hakkında yorum yapmamı tavsiye etti. İşbirliği yaparak elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Avukatlarım sonunda her şeyin netleşmesi için beni savundular. Bu beni üzdü ama kararı değiştirmek için her şeyi yapacağımız gerçeğini değiştirmiyor.'

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