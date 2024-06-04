Ömür Boyu Futboldan Men Edilmesi Tavsiye Edildi! Brezilyalı Yıldız Futbolcu Lucas Paqueta'yı Sarsacak Haber
Ömür Boyu Futboldan Men Edilmesi Tavsiye Edildi! Brezilyalı Yıldız Futbolcu Lucas Paqueta'yı Sarsacak Haber
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Geçtiğimiz günlerde 2022 yaz transfer sezonunda West Ham'ın Lyon'dan 43 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Lucas Paqueta hakkında şok bir gerçek ortaya çıkmıştı.
İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Brezilyalı oyuncuyu 2022-2023 sezonunda gördüğü sarı kartlar sebebiyle soruşturmaya tabi tutmuş ve incelemeler sonucunda bahis yaptığı gerekçesi ile suçlu bulmuştu.
Paqueta'nın 2 Kasım 2022 tarihindeki Leicester City, 12 Mart 2023 Aston Villa, 21 Mayıs 2023 Leeds United ve 12 Ağustos 2023 tarihindeki Bournemouth maçlarında ihaller yaptığı belirtilmişti.
İngiltere basınından The Sun'ın haberine göre FA oyuncunun ömür boyu futboldan men edilmesi tavsiyesi verdiği iddia edildi.
Paqueta, hakkındaki yönelik suçlamalara dair şunları söylemişti 👇
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