Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Jayden Oosterwolde'den Sevgilisi Amaka Emen ile Tatil Pozu
Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Jayden Oosterwolde'den Sevgilisi Amaka Emen ile Tatil Pozu
Futbolda liglerin sona ermesiyle birlikte sporcular, tatile çıktı. Fenerbahçe'de bu sezona damga vuran isimlerden biri olan Jayden Oosterwolde, sevgilisi Amaka Enem'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine gündeme geldi.
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2022-2023 sezonunun devre arasında İtalya'nın Parma ekibinden Fenerbahçe'ye katılan Jayden Oosterwolde için sarı-lacivertli kulüpteki ilk yılı beklentilerin altında kalmıştı.
23 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise neredeyse oynadığı tüm karşılaşmalarda öne çıkan isimlerden biri oldu.
Hırsı ve çalışkanlığı ile taraftarların kısa sürede kalbini kazanan defans oyuncusu, yoğun geçen sezonun ardından sevgilisi Amaka Enem ile Bali'ye gitti.
Enem'in sevgilisi ile yaptığı tatil paylaşımı dikkat çekti.
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