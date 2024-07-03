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Çeyrek Final Öncesinde Euro 2024 Menümüz Güncellenmiştir: Döner In, Şnitzel Out, Sırada Portakal Var

Çeyrek Final Öncesinde Euro 2024 Menümüz Güncellenmiştir: Döner In, Şnitzel Out, Sırada Portakal Var

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
03.07.2024 - 09:53

Euro 2024'te takımlarını gururla gerek ev sahibi Almanya'da gerek ise sosyal medyada destekleyen taraftarların vazgeçilmez tutkusu da yemek yarışı! Daha önce Portekizlilerin 'bifana'sıyla yarışa giren dünyaca ünlü döner kebapımız bu kez de şnitzel ile sosyal medyanın gündeminde!

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Döner kebabı Avrupa'da, dünyada bilmeyen yok. Türkiye'nin yurt dışındaki en popüler yiyeceği olan döner kebap şu aralar Euro 2024 sayesinde ekstra bir popülerliğe sahip.

Döner kebabı Avrupa'da, dünyada bilmeyen yok. Türkiye'nin yurt dışındaki en popüler yiyeceği olan döner kebap şu aralar Euro 2024 sayesinde ekstra bir popülerliğe sahip.

Portekiz maçı öncesinde Portekizlilerin milli yiyeceği bifana ile rekabete giren döner kebap, ikinci tur maçında da şnitzel ile kapıştı.

Portekiz maçı öncesinde Portekizlilerin milli yiyeceği bifana ile rekabete giren döner kebap, ikinci tur maçında da şnitzel ile kapıştı.

Maçtan hemen önce "Siz de 'şnitzel döner kebaptan daha iyi' pankartlarını görmeyi sabırsızlıkla mı bekliyorsunuz?" diye bir tweet atan Avusturyalı taraftar, döner-şnitzel rekabetininin de fitilini ateşlemiş oldu.

Maçtan hemen önce "Siz de 'şnitzel döner kebaptan daha iyi' pankartlarını görmeyi sabırsızlıkla mı bekliyorsunuz?" diye bir tweet atan Avusturyalı taraftar, döner-şnitzel rekabetininin de fitilini ateşlemiş oldu.
twitter.com

Tıpkı Portekizliler gibi Avusturyalılar da şnitzel üzerinden dönerimize sataşmaya başladı.

Tıpkı Portekizliler gibi Avusturyalılar da şnitzel üzerinden dönerimize sataşmaya başladı.
twitter.com

Maçı 2-1 kazanan A Milliler bu önemli galibiyetle dönerin de Avusturya'nın meşhur şnitzelinden daha üstün olduğuna yönelik tweet'lerin atılmasının önünü açtı.

Maçı 2-1 kazanan A Milliler bu önemli galibiyetle dönerin de Avusturya'nın meşhur şnitzelinden daha üstün olduğuna yönelik tweet'lerin atılmasının önünü açtı.
twitter.com
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X platformu bir anda dönerin şnitzelden daha büyük olduğunu söyleyen tweet'ler ile doldu, taştı!

X platformu bir anda dönerin şnitzelden daha büyük olduğunu söyleyen tweet'ler ile doldu, taştı!
twitter.com
twitter.com
twitter.com

"Es ist offiziell" yani "Bu artık resmileşmiştir" demek oluyor.

"Es ist offiziell" yani "Bu artık resmileşmiştir" demek oluyor.
twitter.com
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'Any day' yani her gün!

'Any day' yani her gün!
twitter.com

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