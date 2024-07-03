Çeyrek Final Öncesinde Euro 2024 Menümüz Güncellenmiştir: Döner In, Şnitzel Out, Sırada Portakal Var
Çeyrek Final Öncesinde Euro 2024 Menümüz Güncellenmiştir: Döner In, Şnitzel Out, Sırada Portakal Var
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Döner kebabı Avrupa'da, dünyada bilmeyen yok. Türkiye'nin yurt dışındaki en popüler yiyeceği olan döner kebap şu aralar Euro 2024 sayesinde ekstra bir popülerliğe sahip.
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Portekiz maçı öncesinde Portekizlilerin milli yiyeceği bifana ile rekabete giren döner kebap, ikinci tur maçında da şnitzel ile kapıştı.
Maçtan hemen önce "Siz de 'şnitzel döner kebaptan daha iyi' pankartlarını görmeyi sabırsızlıkla mı bekliyorsunuz?" diye bir tweet atan Avusturyalı taraftar, döner-şnitzel rekabetininin de fitilini ateşlemiş oldu.
Tıpkı Portekizliler gibi Avusturyalılar da şnitzel üzerinden dönerimize sataşmaya başladı.
Maçı 2-1 kazanan A Milliler bu önemli galibiyetle dönerin de Avusturya'nın meşhur şnitzelinden daha üstün olduğuna yönelik tweet'lerin atılmasının önünü açtı.
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X platformu bir anda dönerin şnitzelden daha büyük olduğunu söyleyen tweet'ler ile doldu, taştı!
"Es ist offiziell" yani "Bu artık resmileşmiştir" demek oluyor.
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'Any day' yani her gün!
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