Çeyrek Final Öncesinde Euro 2024 Menümüz Güncellenmiştir: Döner In, Şnitzel Out, Sırada Portakal Var

Euro 2024'te takımlarını gururla gerek ev sahibi Almanya'da gerek ise sosyal medyada destekleyen taraftarların vazgeçilmez tutkusu da yemek yarışı! Daha önce Portekizlilerin 'bifana'sıyla yarışa giren dünyaca ünlü döner kebapımız bu kez de şnitzel ile sosyal medyanın gündeminde!