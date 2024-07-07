Cübbeli Ahmet, Bu Kez Eşcinseller İçin Konuştu: "Domuza Dönüşecekler"

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bu kez de eşcinsellere yönelik açıklamalarıyla gündemde. Cübbeli Ahmet, eşcinsellerin öldükten sonra domuza dönüştürüleceğini öne sürdü.
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Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "Bir eşcinsel öldüğü zaman; kadın veya erkek farketmez, kabrinde domuza döndürülecek" ifadelerini kullandı.
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Cübbeli Ahmet şöyle devam etti: "Nefis; beş para etmeyen, beş dakika bile sürmeyen keyif için her şeyi göze alır."
Cübbeli Ahmet'in sosyal medyada öne çıkan o açıklamaları 👇
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Hocam bilmediğim için soruyorum: dini kullanıp şatavat içinde yaşayanlara nolacak?
Onlar allahın sevgili kulu cennete çeşit çeşit huri alacaklar 😁
Hep aynı muhabbet ya kadınlara ya eşcinsellere sarıyorlar
Erken boşalma sorunu olduğunu da öğrenmiş olduk 5 dk 😉
Hahahhaha iyi tespit