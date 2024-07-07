Cübbeli Ahmet, Bu Kez Eşcinseller İçin Konuştu: "Domuza Dönüşecekler"

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bu kez de eşcinsellere yönelik açıklamalarıyla gündemde. Cübbeli Ahmet, eşcinsellerin öldükten sonra domuza dönüştürüleceğini öne sürdü.