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Cübbeli Ahmet, Bu Kez Eşcinseller İçin Konuştu: "Domuza Dönüşecekler"

Cübbeli Ahmet, Bu Kez Eşcinseller İçin Konuştu: "Domuza Dönüşecekler"

Cübbeli Ahmet
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.07.2024 - 13:30 Son Güncelleme: 07.07.2024 - 13:40

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Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bu kez de eşcinsellere yönelik açıklamalarıyla gündemde. Cübbeli Ahmet, eşcinsellerin öldükten sonra domuza dönüştürüleceğini öne sürdü. 

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Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "Bir eşcinsel öldüğü zaman; kadın veya erkek farketmez, kabrinde domuza döndürülecek" ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "Bir eşcinsel öldüğü zaman; kadın veya erkek farketmez, kabrinde domuza döndürülecek" ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet şöyle devam etti: "Nefis; beş para etmeyen, beş dakika bile sürmeyen keyif için her şeyi göze alır."

Cübbeli Ahmet şöyle devam etti: "Nefis; beş para etmeyen, beş dakika bile sürmeyen keyif için her şeyi göze alır."

Cübbeli Ahmet'in sosyal medyada öne çıkan o açıklamaları 👇

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s.rtc

Hocam bilmediğim için soruyorum: dini kullanıp şatavat içinde yaşayanlara nolacak?

Emel

Onlar allahın sevgili kulu cennete çeşit çeşit huri alacaklar 😁

Cilveli Ahmet Hoca

Hep aynı muhabbet ya kadınlara ya eşcinsellere sarıyorlar

merve

Erken boşalma sorunu olduğunu da öğrenmiş olduk 5 dk 😉

Emel

Hahahhaha iyi tespit