Sendikalar Asgari Ücret Zammı İçin İsyan Bayrağını Çekti! Mehmet Şimşek İçin Çok Sert Sözler!
Sendikalar Asgari Ücret Zammı İçin İsyan Bayrağını Çekti! Mehmet Şimşek İçin Çok Sert Sözler!
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, sendikalarla birlikte yaptığı basın açıklamasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i sert sözlerle hedef aldı. Atalay, 'Kemeri sık, faizi artır, vergileri yükselt, yok bahşişten nasıl vergi alırım diye bak... Bu yetkileri bir önceki Maliye Bakanına verselerdi, o da böyle bakanlık yapardı' ifadelerini kullandı.
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Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) bugün Türk-İş Genel Merkezi’nde asgari ücrete ara zam tartışmaları nedeniyle ortak basın toplantısı düzenledi.
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Toplantıda söz alan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, kamuda ücret dengesizliği olduğunu, emeklilerin ve asgari ücretlilerin sıkıntı yaşadığını oldukça sert sözlerle dile getirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef alan Ergün Atalay, "Kemeri sık, faizi artır, vergileri yükselt, yok bahşişten nasıl vergi alırım diye bak... Bu yetkileri bir önceki Maliye Bakanına verselerdi, o da böyle bakanlık yapardı" dedi.
Atalay şöyle devam etti: " İşçinin üzerinden ellerini çeksinler. Özel sektördeki patronlar, kazandıkları para ve kârları ortada. Ona rağmen 10 yıllık 20 yıllık bir işçiye 10-15-20 bin lira parayı çok görüyorlar. Bunlar bizi köle zannediyorlar. Bu meseleyle ilgili üzerimize ne düşüyorsa noksansız yapmak zorundayız."
"Şu an bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Bu kriz ne 94 krizine, ne 2001 krizine, ne de 2008 krizine benzemiyor. Asgari ücretle 1 ay değil 1 hafta geçinme şansınız yok. Ülkemizde yüzde 20'lik kesim refah içinde yaşıyor, bedelini yüzde 80 ödüyor."
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10-15-20 bin TL parayı bir işçiye siz de çok görüyorsunuz. Ülkede hiçbir gücünüz, ağırlığınız yok.
Sendikalar bile kendini düşünür aylıkta 1 gün sendikaya çalışırsın. Hiçbir iş veren anlaşamadığı sendikayı sokmaz bünyesine
Heyy başkanımsı Grev diye bir kelime var ne olabilir sence.