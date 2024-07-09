Sendikalar Asgari Ücret Zammı İçin İsyan Bayrağını Çekti! Mehmet Şimşek İçin Çok Sert Sözler!

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, sendikalarla birlikte yaptığı basın açıklamasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i sert sözlerle hedef aldı. Atalay, 'Kemeri sık, faizi artır, vergileri yükselt, yok bahşişten nasıl vergi alırım diye bak... Bu yetkileri bir önceki Maliye Bakanına verselerdi, o da böyle bakanlık yapardı' ifadelerini kullandı.