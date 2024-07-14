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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Donald Trump'a Geçmiş Olsun Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Donald Trump'a Geçmiş Olsun Mesajı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
14.07.2024 - 10:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pensilvanya’da seçim çalışması sırasında suikast girişimi yaşayan Donald Trump için sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında “Sayın Donald Trump’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum” dedi. 

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Amerika Birleşik Devletleri eski başkan Donald Trump'a suikast girişimi dünya gündemine bomba gibi düştü.

Amerika Birleşik Devletleri eski başkan Donald Trump'a suikast girişimi dünya gündemine bomba gibi düştü.

Başkanlık yarışında olan Trump, Pensilvanya Eyaleti'nde düzenlediği mitingi sırasında silahlı saldırıya uğradı.

Başkanlık yarışında olan Trump, Pensilvanya Eyaleti'nde düzenlediği mitingi sırasında silahlı saldırıya uğradı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumu iyi. Saldırıyı gerçekleştiren 20 yaşındaki Pensilvanyalı Thomas Matthew Crooks güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumu iyi. Saldırıyı gerçekleştiren 20 yaşındaki Pensilvanyalı Thomas Matthew Crooks güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Trump’a yapılan saldırı sonrasında bir açıklama da Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi.

Trump’a yapılan saldırı sonrasında bir açıklama da Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi.

“Sayın Donald Trump’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamayı yaptı:

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uzaklardan

Valla zaten bir orduyla gidiyor reis her yere şimdi daha fazla araç ve koruma istiyecek.

Tufi

En içten dileriklerini seveyim senin anladın sen onu 😂😂😂

Cilveli Ahmet Hoca

ABD'nin paşa gönlü isterse ancak bizim yanımızda olur ki olmayacağını biliyoruz yaralı parmağa şey etmeyen bir ülke öyle bir olayı yok, Türkiye'nin eti ne bu... Devamını Gör

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sen kimsin la Turk milletini ve ulke adina konusup.karaliyorsun? ingilizsen bilelim .