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Simpsonlar, Donald Trump’a Yapılan Saldırıyı da Önceden Bildi

Simpsonlar, Donald Trump’a Yapılan Saldırıyı da Önceden Bildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
14.07.2024 - 10:11

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pennsylvania’da yaptığı seçim mitingi sırasında suikast girişimi düzenlendi. Kulağından yaralanan Donald Trump'ın sağlık durumu iyiyken, saldırıyı gerçekleştiren kişi güvenlik güçleri tarafından öldürüldü. 

Donald Trump’a yapılan suikast girişimi sonrasında sosyal medyada kehanetleriyle ünlü Simpsonlar bir kez daha gündem olmayı başardı.

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Amerika Birleşik Devletleri eski başkan Donald Trump'a suikast girişimi dünya gündemine bomba gibi düştü.

Amerika Birleşik Devletleri eski başkan Donald Trump'a suikast girişimi dünya gündemine bomba gibi düştü.

Başkanlık yarışında olan Trump, Pensilvanya Eyaleti'nde düzenlediği mitingi sırasında silahlı saldırıya uğradı.

Başkanlık yarışında olan Trump, Pensilvanya Eyaleti'nde düzenlediği mitingi sırasında silahlı saldırıya uğradı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumu iyi. Saldırıyı gerçekleştiren 20 yaşındaki Pensilvanyalı Thomas Matthew Crooks güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumu iyi. Saldırıyı gerçekleştiren 20 yaşındaki Pensilvanyalı Thomas Matthew Crooks güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Trump'a yapılan suikast girişimi sonrası tüm dünyada tek günden bu saldırı oldu.

Trump'a yapılan suikast girişimi sonrası tüm dünyada tek günden bu saldırı oldu.

Saldırı sonrasında en çok konuşulan konulardan biri de kehanetleriyle ünlü Simpsonların bir kez daha bu olayı önceden bilmesi oldu.

Saldırı sonrasında en çok konuşulan konulardan biri de kehanetleriyle ünlü Simpsonların bir kez daha bu olayı önceden bilmesi oldu.
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Amerikan yapımı olan The Simpsons çizgi dizisi kehanetleriyle sık sık gündeme geliyor. Daha önce Donald Trump'ın başkanlığını da bilen Simpsonlar sosyal medyayı salladı.

Amerikan yapımı olan The Simpsons çizgi dizisi kehanetleriyle sık sık gündeme geliyor. Daha önce Donald Trump'ın başkanlığını da bilen Simpsonlar sosyal medyayı salladı.

Sosyal medya kullanıcıları Simpsonlar'ın Trump'a yönelik saldırıyı tahmin ettiğini söylerken bir kısmı ise bu sefer bilemedikleri görüşünde. TT olan Simpsonlar'dan olduğu söylenen bir kare de sosyal medyada çok konuşuluyor.

Sosyal medya kullanıcıları Simpsonlar'ın Trump'a yönelik saldırıyı tahmin ettiğini söylerken bir kısmı ise bu sefer bilemedikleri görüşünde. TT olan Simpsonlar'dan olduğu söylenen bir kare de sosyal medyada çok konuşuluyor.
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