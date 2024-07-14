Simpsonlar, Donald Trump’a Yapılan Saldırıyı da Önceden Bildi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pennsylvania’da yaptığı seçim mitingi sırasında suikast girişimi düzenlendi. Kulağından yaralanan Donald Trump'ın sağlık durumu iyiyken, saldırıyı gerçekleştiren kişi güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

Donald Trump’a yapılan suikast girişimi sonrasında sosyal medyada kehanetleriyle ünlü Simpsonlar bir kez daha gündem olmayı başardı.