Öldürüldü! Donald Trump’a Suikast Girişiminde Bulunan Kişinin Kimliği Belirlendi

ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik saldırı girişiminde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, ABD basını saldırıyı gerçekleştirenin kimliğinin belirlendiğini ve şahsın öldürüldüğünü duyurdu.