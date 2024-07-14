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Öldürüldü! Donald Trump’a Suikast Girişiminde Bulunan Kişinin Kimliği Belirlendi

Öldürüldü! Donald Trump’a Suikast Girişiminde Bulunan Kişinin Kimliği Belirlendi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
14.07.2024 - 09:00 Son Güncelleme: 14.07.2024 - 09:03

ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik saldırı girişiminde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, ABD basını saldırıyı gerçekleştirenin kimliğinin belirlendiğini ve şahsın öldürüldüğünü duyurdu. 

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ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Pensilvanya'daki mitingde konuşan Trump'ın üzerine ateş açıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Pensilvanya'daki mitingde konuşan Trump'ın üzerine ateş açıldı.

Büyük panik yaratan saldırıda Trump kulağından yaralanırken, mitingde bulunan bir kişi hayatını kaybetti, saldırgan öldürüldü.

Büyük panik yaratan saldırıda Trump kulağından yaralanırken, mitingde bulunan bir kişi hayatını kaybetti, saldırgan öldürüldü.

Dünyayı sarsam saldırı girişimini kimin yaptığı merak edilirken, "Saldırgan kim?" sorusu yanıt bulmaya başladı. ABD medyasında yer alan haberlere göre; Trump'a suikast girişiminde bulunan şüpheli Pensilvanyalı 20 yaşında Thomas Matthew Crooks.

Dünyayı sarsam saldırı girişimini kimin yaptığı merak edilirken, "Saldırgan kim?" sorusu yanıt bulmaya başladı. ABD medyasında yer alan haberlere göre; Trump'a suikast girişiminde bulunan şüpheli Pensilvanyalı 20 yaşında Thomas Matthew Crooks.

Miting alanına bakan 130 metre kadar uzaklıktaki bir çatıdan ateş açtığı belirtilen suikastçi, vurularak etkisiz hale getirilirken ilk görüntü de paylaşıldı.

Miting alanına bakan 130 metre kadar uzaklıktaki bir çatıdan ateş açtığı belirtilen suikastçi, vurularak etkisiz hale getirilirken ilk görüntü de paylaşıldı.
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