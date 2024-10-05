Maccabi Tel Aviv - Midtjylland Maçında İsrailli Futbolcular Türk Futbolcuya Saldırdı
Maccabi Tel Aviv - Midtjylland Maçında İsrailli Futbolcular Türk Futbolcuya Saldırdı
Maccabi Tel Aviv - Midtjylland maçında İsrailli futbolcular Türk futbolcu Aral Şimşir' ırkçı saldırıda bulundu.
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Midtjylland'ın Maccabi'yi 2-0 yendiği Avrupa Ligi maçında, 19 yaşındaki milli futbolcumuz Aral Şimşir'e İsrailli futbolcular tarafından saldırı gerçekleştirildi.
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Aral, maçın ilk golünün asistini yaparken, Maccabi Tel Aviv oyuncusu Stav Lamkin'in dirseğine maruz kaldı. VAR incelemesine rağmen bu hareket penaltı olarak değerlendirilmedi; ancak Aral, yüzüne aldığı darbe nedeniyle 59. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Olaylar bununla sınırlı kalmadı; maç sonrası soyunma odası koridorlarında da gerginlik sürdü. İsrailli futbolcular, Aral Şimşir'e fiziksel saldırıda bulundu.
Maccabi futbolcularının sürekli tacizi ve soyunma odasında saldırısıyla karşı karşıya kalan Aral için İsrail basını, Aral'ın ilk yarıda Lamkin’e “Özgür Filistin” diye bağırdığını ve olayların bu sebeple başladığını iddia etti.
İsrail basını, olayları daha da çarpıtarak Aral’ın rakibinin dirseğine yüzünü kasıtlı olarak çarptığını öne sürdü. Bir Maccabi oyuncusu ise ismini vermeden, maç boyunca Aral’a kasıtlı olarak vurduklarını itiraf etti.
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