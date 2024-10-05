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TFF'yi Sarsan Cinsel İlişki Videosu Hakem ve Gözlemcinin Lisanslarını İptal Ettirdi

TFF'yi Sarsan Cinsel İlişki Videosu Hakem ve Gözlemcinin Lisanslarını İptal Ettirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
05.10.2024 - 11:52

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, cinsel ilişki videoları çıkan iki üyesinin lisanslarını iptal etti. Biri 61 yaşında eski Süper Lig hakemi olan gözlemci ile diğeri hakem olan iki kişinin 'gönül ilişkisinin' tahkimde incelenmesi olarak yorumlanan süreçte ortaya çıkan cinsel ilişki görüntüsü gidişatı etkiledi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, cinsel ilişki görüntüleri ortaya çıkan erkek gözlemci ile kadın hakemin lisansının iptal edilmesi kararını onayladı. Tahkim Kurulu, erkek gözlemci O.E. ile kadın hakem E.K.'ye disiplin kurulları tarafından verilen ömür boyu hak mahrumiyeti cezalarını oybirliğiyle kabul etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, cinsel ilişki görüntüleri ortaya çıkan erkek gözlemci ile kadın hakemin lisansının iptal edilmesi kararını onayladı. Tahkim Kurulu, erkek gözlemci O.E. ile kadın hakem E.K.'ye disiplin kurulları tarafından verilen ömür boyu hak mahrumiyeti cezalarını oybirliğiyle kabul etti.

Ajansspor'da Atilla Türker imzasıyla yayınlanan habere göre erkek gözlemci ile kadın hakemin yazılı savunmalarını değerlendiren Tahkim Kurulu, porno niteliğindeki ilgili videoyu da izledi.

Ajansspor'da Atilla Türker imzasıyla yayınlanan habere göre erkek gözlemci ile kadın hakemin yazılı savunmalarını değerlendiren Tahkim Kurulu, porno niteliğindeki ilgili videoyu da izledi.

7 üyeden oluşan Tahkim Kurulu, izledikleri görüntülerde son derece önemli ayrıntılar tespit etti. Ayrıca, gözlemci O.E.'nin yapmış olduğu yazılı savunmada itirafta bulunması da kurulu etkileyen en önemli unsurlardan biri olarak değerlendirildi.

7 üyeden oluşan Tahkim Kurulu, izledikleri görüntülerde son derece önemli ayrıntılar tespit etti. Ayrıca, gözlemci O.E.'nin yapmış olduğu yazılı savunmada itirafta bulunması da kurulu etkileyen en önemli unsurlardan biri olarak değerlendirildi.

Bir zamanlar Süper Lig'de derbi maçlarda görev yapan ve uzun yıllar FIFA kokartı taşıyan erkek gözlemci O.E., Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na gönderdiği savunmada duygu ve düşüncelerini açık bir şekilde ifade etti. Bu savunmasında, yaşadığı olaylar ve bunların kendisi üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde anlattı.

Bir zamanlar Süper Lig'de derbi maçlarda görev yapan ve uzun yıllar FIFA kokartı taşıyan erkek gözlemci O.E., Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na gönderdiği savunmada duygu ve düşüncelerini açık bir şekilde ifade etti. Bu savunmasında, yaşadığı olaylar ve bunların kendisi üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde anlattı.

O süreçte İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanlığı yapan ve evli olan O.E., mevcut görüntülerin kendi izni ve iradesi olmadan paylaşıldığını söyledi. Gözlemci O.E., 23 Şubat 2024 tarihinde "e............." adlı Instagram hesabından yapılan paylaşım doğrultusunda Hakem E.K.'yı Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet ettiğini de açıkladı. Bu durum, yaşanan olayların hukuki boyutunu da gündeme getirdi.

O süreçte İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanlığı yapan ve evli olan O.E., mevcut görüntülerin kendi izni ve iradesi olmadan paylaşıldığını söyledi. Gözlemci O.E., 23 Şubat 2024 tarihinde "e............." adlı Instagram hesabından yapılan paylaşım doğrultusunda Hakem E.K.'yı Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet ettiğini de açıkladı. Bu durum, yaşanan olayların hukuki boyutunu da gündeme getirdi.
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Gözlemci O.E., Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'ne göndermiş olduğu yazıda da bu hususlara değinerek itiraz etti:

Gözlemci O.E., Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'ne göndermiş olduğu yazıda da bu hususlara değinerek itiraz etti:

'Bu paylaşımı kendi sosyal medya hesabından yayan ve paylaşan kişi Hakem E. K.'dır. Söz konusu hesabın kime ait olduğu açık ve net şekilde belli olması, 30 yılı aşkın süredir büyük bir gururla ve şerefle sürdürdüğüm hakemlik ve gözlemcilik geçmişimde en ufak disiplin cezası almadığım hususları göz önüne alındığında hala ilk günkü gibi büyük heves ve istekle devam ettirdiğim gözlemcilik hayatıma derhal geri dönmem için gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim.'

24 yaşındaki kadın hakem E.K ise görüntülerdeki kişinin kendisinin olmadığını ve hesabı kullanmadığını iddia etti:

24 yaşındaki kadın hakem E.K ise görüntülerdeki kişinin kendisinin olmadığını ve hesabı kullanmadığını iddia etti:

'Şahsıma ait olduğu iddia edilen fakat hiçbir şekilde benimle alakası olmayan (ki hiçbir şekilde şahsımla alakalı olmayan, görüntü kalitesi kötü olan ve görüntüdeki kişi ben olmamakla birlikte, böyle ağır bir ithamla, bir kadının iffetini ilgilendiren konuda) ve şahsıma isnad edilmeye çalışılan fakat şahsıma ait olmayan ve ait olduğu iddia edilen söz konusu video, 23.02.2024 tarihinde 'E.............' hesabında paylaşıldığı iddia edilmiş olsa da söz konusu video herhangi bir şekilde şahsıma ait olan sosyal medya üzerinden paylaşılmamıştır

Bahsi geçen kişiler, sahte görüntüler paylaşmaktan ve başka platformlarda kişileri dolandırdıkları gerekçesi ile ceza almış olup halihazırda cezaevinde bulunmaktadır.

Zira söz konusu video görüntüsü görülen hesap ile, hesabım kişi ile şahsımın hiçbir alakası olmadığı gibi, söz konusu etkin bir soruşturma yürütülmemiş olmakla birlikte herhangi bir inceleme de yapılmamıştır.'

Yine Ajansspor'un ulaştığı bilgilerde farklı detaylara yer verildi. Yaşanan süreçte, aynı zamanda İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı olan gözlemci O.E.'nin, hakem E.K.'nin yükselmesi ve çok sayıda maçta görev alması için büyük destek verdiği iddia edildi. Camiada büyük rahatsızlık yaratan bu durumun ardından federasyona çeşitli şikayetlerin iletildiği belirlendi.

Yine Ajansspor'un ulaştığı bilgilerde farklı detaylara yer verildi. Yaşanan süreçte, aynı zamanda İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı olan gözlemci O.E.'nin, hakem E.K.'nin yükselmesi ve çok sayıda maçta görev alması için büyük destek verdiği iddia edildi. Camiada büyük rahatsızlık yaratan bu durumun ardından federasyona çeşitli şikayetlerin iletildiği belirlendi.

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