TFF'yi Sarsan Cinsel İlişki Videosu Hakem ve Gözlemcinin Lisanslarını İptal Ettirdi
TFF'yi Sarsan Cinsel İlişki Videosu Hakem ve Gözlemcinin Lisanslarını İptal Ettirdi
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, cinsel ilişki videoları çıkan iki üyesinin lisanslarını iptal etti. Biri 61 yaşında eski Süper Lig hakemi olan gözlemci ile diğeri hakem olan iki kişinin 'gönül ilişkisinin' tahkimde incelenmesi olarak yorumlanan süreçte ortaya çıkan cinsel ilişki görüntüsü gidişatı etkiledi.
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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, cinsel ilişki görüntüleri ortaya çıkan erkek gözlemci ile kadın hakemin lisansının iptal edilmesi kararını onayladı. Tahkim Kurulu, erkek gözlemci O.E. ile kadın hakem E.K.'ye disiplin kurulları tarafından verilen ömür boyu hak mahrumiyeti cezalarını oybirliğiyle kabul etti.
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Ajansspor'da Atilla Türker imzasıyla yayınlanan habere göre erkek gözlemci ile kadın hakemin yazılı savunmalarını değerlendiren Tahkim Kurulu, porno niteliğindeki ilgili videoyu da izledi.
7 üyeden oluşan Tahkim Kurulu, izledikleri görüntülerde son derece önemli ayrıntılar tespit etti. Ayrıca, gözlemci O.E.'nin yapmış olduğu yazılı savunmada itirafta bulunması da kurulu etkileyen en önemli unsurlardan biri olarak değerlendirildi.
Bir zamanlar Süper Lig'de derbi maçlarda görev yapan ve uzun yıllar FIFA kokartı taşıyan erkek gözlemci O.E., Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na gönderdiği savunmada duygu ve düşüncelerini açık bir şekilde ifade etti. Bu savunmasında, yaşadığı olaylar ve bunların kendisi üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde anlattı.
O süreçte İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanlığı yapan ve evli olan O.E., mevcut görüntülerin kendi izni ve iradesi olmadan paylaşıldığını söyledi. Gözlemci O.E., 23 Şubat 2024 tarihinde "e............." adlı Instagram hesabından yapılan paylaşım doğrultusunda Hakem E.K.'yı Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet ettiğini de açıkladı. Bu durum, yaşanan olayların hukuki boyutunu da gündeme getirdi.
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Gözlemci O.E., Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'ne göndermiş olduğu yazıda da bu hususlara değinerek itiraz etti:
24 yaşındaki kadın hakem E.K ise görüntülerdeki kişinin kendisinin olmadığını ve hesabı kullanmadığını iddia etti:
Yine Ajansspor'un ulaştığı bilgilerde farklı detaylara yer verildi. Yaşanan süreçte, aynı zamanda İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı olan gözlemci O.E.'nin, hakem E.K.'nin yükselmesi ve çok sayıda maçta görev alması için büyük destek verdiği iddia edildi. Camiada büyük rahatsızlık yaratan bu durumun ardından federasyona çeşitli şikayetlerin iletildiği belirlendi.
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