TFF'yi Sarsan Cinsel İlişki Videosu Hakem ve Gözlemcinin Lisanslarını İptal Ettirdi

'Şahsıma ait olduğu iddia edilen fakat hiçbir şekilde benimle alakası olmayan (ki hiçbir şekilde şahsımla alakalı olmayan, görüntü kalitesi kötü olan ve görüntüdeki kişi ben olmamakla birlikte, böyle ağır bir ithamla, bir kadının iffetini ilgilendiren konuda) ve şahsıma isnad edilmeye çalışılan fakat şahsıma ait olmayan ve ait olduğu iddia edilen söz konusu video, 23.02.2024 tarihinde 'E.............' hesabında paylaşıldığı iddia edilmiş olsa da söz konusu video herhangi bir şekilde şahsıma ait olan sosyal medya üzerinden paylaşılmamıştır

Bahsi geçen kişiler, sahte görüntüler paylaşmaktan ve başka platformlarda kişileri dolandırdıkları gerekçesi ile ceza almış olup halihazırda cezaevinde bulunmaktadır.

Zira söz konusu video görüntüsü görülen hesap ile, hesabım kişi ile şahsımın hiçbir alakası olmadığı gibi, söz konusu etkin bir soruşturma yürütülmemiş olmakla birlikte herhangi bir inceleme de yapılmamıştır.'