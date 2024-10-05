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Kerem Aktürkoğlu "Bizimkisi Doğru Yol" Dedi, Mert Hakan'dan Cevap Geldi

Kerem Aktürkoğlu "Bizimkisi Doğru Yol" Dedi, Mert Hakan'dan Cevap Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
05.10.2024 - 14:24

Kerem Aktürkoğlu, kendisine yöneltilen 'Hangi takımlısın?' sorusuna biraz da dalga geçerek 'Galatasaraylıyım' cevabı vermiş ve Fenerbahçeli arkadaşları da olduğunu söyleyerek 'Bizimkisi doğru yol' demişti. Kerem'e cevap Mert Hakan Yandaş'tan geldi.

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Kerem Aktürkoğlu, Kick yayınında verdiği cevaplarla gündem olmayı sürdürüyor. "Hangi takımlısın?" sorusuna verdiği cevaba Mert Hakan'dan tepkili bir cevap geldi.

Kerem Aktürkoğlu, Kick yayınında verdiği cevaplarla gündem olmayı sürdürüyor. "Hangi takımlısın?" sorusuna verdiği cevaba Mert Hakan'dan tepkili bir cevap geldi.

Kerem'le ilgili yaptığımız habere buradan ulaşabilirsiniz:

Daha önce oynadıkları derbilerde karşı karşıya gelen Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu bu kez sosyal medyada karşı karşıya geldi.

Daha önce oynadıkları derbilerde karşı karşıya gelen Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu bu kez sosyal medyada karşı karşıya geldi.

Kerem'in "Fenerbahçeli yakın arkadaşlarım var. Ama ben Galatasaraylıyım. Yanlış değil, bizimkisi doğru yol. Onlarınki yanlış da belki bir gün farkına varırlar" cevabına Mert Hakan'dan Anıtkabir yanıtı geldi.

Kerem'in "Fenerbahçeli yakın arkadaşlarım var. Ama ben Galatasaraylıyım. Yanlış değil, bizimkisi doğru yol. Onlarınki yanlış da belki bir gün farkına varırlar" cevabına Mert Hakan'dan Anıtkabir yanıtı geldi.

Mert Hakan Yandaş "Bizim 'yol'umuz" diyerek yayınladığı fotoğrafta Fenerbahçeli taraftarların Anıtkabir ziyaretini paylaştı.

Mert Hakan Yandaş "Bizim 'yol'umuz" diyerek yayınladığı fotoğrafta Fenerbahçeli taraftarların Anıtkabir ziyaretini paylaştı.

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