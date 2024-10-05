Kerem Aktürkoğlu "Bizimkisi Doğru Yol" Dedi, Mert Hakan'dan Cevap Geldi

Kerem Aktürkoğlu, kendisine yöneltilen 'Hangi takımlısın?' sorusuna biraz da dalga geçerek 'Galatasaraylıyım' cevabı vermiş ve Fenerbahçeli arkadaşları da olduğunu söyleyerek 'Bizimkisi doğru yol' demişti. Kerem'e cevap Mert Hakan Yandaş'tan geldi.