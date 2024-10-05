Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kongre Üyesi Oldu
Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kongre Üyesi Oldu
Sivasspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş takım kaptanlığı yaptığı Fenerbahçe'de yeni bir heyecan yaşıyor.
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2020-21 sezonunda Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan transfer çekişmesi sonucunda sarı lacivertli formaya imza atan Mert Hakan Yandaş geldiği günden beri hem tartışılıyor hem de bir grup taraftar tarafından aidiyeti sebebiyle övgü alıyor.
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Artık takım kaptanlığı heyecanı da yaşan Mert Hakan Yandaş'ın artık Fenerbahçe'nin kongre üyesi olduğu da söylendi.
Haber Global Spor Müdürü Sercan Hamzaoğlu sosyal medya hesabından duyurduğu haberde "Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kulübünün kongre üyesi oldu" dedi.
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