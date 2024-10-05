Kerem Aktürkoğlu'na Merak Edilen O Soru Soruldu: "Anonim Hesabın Var mı?"
Kerem Aktürkoğlu'na Merak Edilen O Soru Soruldu: "Anonim Hesabın Var mı?"
Kick'te açtığı yayında hem oyun oynayıp hem de taraftarların sorularını yanıtlayan Kerem Aktürkoğlu'na en çok merak edilen konulardan olan 'anonim hesap' da soruldu.
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Sosyal medyada Kerem'le ilgili en önemli iddialardan biri de Twitter ve Instagram'da "anonim bir hesapla" gezindiği yönündeydi.
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Kick yayınında bu konu tekrar gündeme geldi ve Kerem'e anonim hesabının olup olmadığı soru olarak yöneltildi.
Kerem Aktürkoğlu, "Benim fake hesabım yok. Instagram ve Twitter'da fake hesabım yok. Kendi hesabımız varken fake hesaba gerek yok" dedi.
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