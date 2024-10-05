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Galatasaray Taraftarına Stadyumda Osimhen Maskesi Yasak

Galatasaray Taraftarına Stadyumda Osimhen Maskesi Yasak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
05.10.2024 - 13:42

Galatasaray, taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Victor Osimhen'in maskesi hakkında bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, maskenin maç günlerinde stadyuma alınmayacağını duyurdu.

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Galatasaray'ın bu sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız golcü Victor Osimhen, hem futbol performansıyla hem de maçlarda taktığı maskesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Galatasaray'ın bu sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız golcü Victor Osimhen, hem futbol performansıyla hem de maçlarda taktığı maskesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı taraftarların sevgisini kazanan yıldız golcünün maskesi ile ilgili kulüpten önemli bir açıklama yapıldı.

Kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı taraftarların sevgisini kazanan yıldız golcünün maskesi ile ilgili kulüpten önemli bir açıklama yapıldı.

Galatasaray, Victor Osimhen maskesinin spor yasası gereği maç günlerinde stadyuma alınmayacağını açıkladı.

Galatasaray, Victor Osimhen maskesinin spor yasası gereği maç günlerinde stadyuma alınmayacağını açıkladı.

Galatasaray'ın yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

Galatasaray'ın yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

'Spor yasası gereği maskenin maç günlerinde stadyuma alınamayacağını bildirmek ister ve stadyum kurallarına uyum açısından da bu kuralın dikkate alınmasını rica ederiz. Güvenliğiniz ve stadyum kurallarına uyum açısından gerekli önlemleri almanız' önemle tavsiye ediyoruz. Keyifli ve güvenli maç günleri dileriz.'

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