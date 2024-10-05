Galatasaray Taraftarına Stadyumda Osimhen Maskesi Yasak

'Spor yasası gereği maskenin maç günlerinde stadyuma alınamayacağını bildirmek ister ve stadyum kurallarına uyum açısından da bu kuralın dikkate alınmasını rica ederiz. Güvenliğiniz ve stadyum kurallarına uyum açısından gerekli önlemleri almanız' önemle tavsiye ediyoruz. Keyifli ve güvenli maç günleri dileriz.'