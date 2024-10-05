Galatasaray Taraftarına Stadyumda Osimhen Maskesi Yasak
Galatasaray Taraftarına Stadyumda Osimhen Maskesi Yasak
Galatasaray, taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Victor Osimhen'in maskesi hakkında bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, maskenin maç günlerinde stadyuma alınmayacağını duyurdu.
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Galatasaray'ın bu sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız golcü Victor Osimhen, hem futbol performansıyla hem de maçlarda taktığı maskesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
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Kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı taraftarların sevgisini kazanan yıldız golcünün maskesi ile ilgili kulüpten önemli bir açıklama yapıldı.
Galatasaray, Victor Osimhen maskesinin spor yasası gereği maç günlerinde stadyuma alınmayacağını açıkladı.
Galatasaray'ın yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verildi:
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