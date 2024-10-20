Galatasaraylı Victor Osimhen'in Antalyaspor'a Attığı Röveşata Golü Tarihe Geçti!
Galatasaraylı Victor Osimhen'in Antalyaspor'a Attığı Röveşata Golü Tarihe Geçti!
Galatasaray’ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen, Antalyaspor karşısında attığı röveşata golüyle yeşil sahalarda iz bıraktı. 25 yaşındaki futbolcu, Cristiano Ronaldo’nun tarihe geçen gol yüksekliğine yaklaşarak olağanüstü yeteneği ve atletizmiyle öne çıktı.
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Victor Osimhen, Antalyaspor'a attığı röveşata golüyle adını futbol tarihine yazdırdı.
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Sarı-kırmızılı ekibin deplasmanda 3-0 kazandığı maçta, Niyeryalı yıldızın 2.32 metre yüksekliğe ulaşarak attığı muazzam gol, dünya futbolu tarihinde 2.30 metre barajı aşan ikinci röveşata olarak kaydedildi.
Tarihte en yüksekten atılan röveşata golü ise 2.38 ile Cristiano Ronaldo'ya ait.
Portekizli, rekor getiren vuruşu Real Madrid formasıyla Juventus'a karşı yapmıştı.
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