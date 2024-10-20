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Ciro Immobile, Beşiktaş'taki 12 Maçlık Performansıyla Son Lazio Sezonunu Geçti

Ciro Immobile, Beşiktaş'taki 12 Maçlık Performansıyla Son Lazio Sezonunu Geçti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
20.10.2024 - 17:29

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Ciro Immobile, Konyaspor ağlarını da boş geçmedi. İtalyan golcü bu sezon 12 resmi maçta geçtiğimiz sezon Lazio'da çıktığı 43 maçı geride bıraktı.

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Beşiktaş'ın Konyaspor'u ağırladığı maçta 29.dakikada fileleri havalandıran Ciro Immobile bu sezonki 13. golüne imza attı.

Beşiktaş'ın Konyaspor'u ağırladığı maçta 29.dakikada fileleri havalandıran Ciro Immobile bu sezonki 13. golüne imza attı.

Beşiktaş formasıyla çıktığı 13 maçta 12. golüne imza atan İtalyan golcü Lazio'da geçirdiği son sezonu da böylelikle geride bırakmış oldu.

Beşiktaş formasıyla çıktığı 13 maçta 12. golüne imza atan İtalyan golcü Lazio'da geçirdiği son sezonu da böylelikle geride bırakmış oldu.

Geçtiğimiz sezon Serie A'da Lazio formasıyla 43 maça çıkan tecrübeli golcü 11 kez gol sevinci yaşamayı başarmıştı.

Geçtiğimiz sezon Serie A'da Lazio formasıyla 43 maça çıkan tecrübeli golcü 11 kez gol sevinci yaşamayı başarmıştı.

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