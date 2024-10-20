Beşiktaş Evinde Yıldızlarıyla Konyaspor'u Geçmeyi Başardı: 2-0!
Beşiktaş Evinde Yıldızlarıyla Konyaspor'u Geçmeyi Başardı: 2-0!
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Beşiktaş tribünleri Konyaspor maçı öncesi "Cumhuriyetin Bekçileriyiz" koreografisiyle büyük beğeni topladı. Beşiktaş da Cumhuriyet Bayramı'na özel bir forma giydi.
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Konyaspor karşısında Beşiktaş eksik oyuncuları olmasına rağmen coşkulu bir futbol ortaya koydu. Semih Kılıçsoy'un uzun süre sonra ilk on bire dönmesinin yanı sıra Al Musrati de sakatlığının ardından yedeklerden oyuna girdi.
Semih Kılıçsoy'un yine yoktan var ederek kazandırdığı penaltıyı gole çeviren Ciro Immobile, Beşiktaş'ı 29.dakikada 1-0 öne geçirdi.
45.dakikada ise sahneye Muçi - Rafa işbirilği çıktı. Konyaspor savunmasının hatasını iyi değerlendiren Muçi, topu Rafa Silva'nın önüne bıraktı. Rafa Silva kalecinin altından topu ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi.
Beşiktaş aldığı üç puanla lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Maç eksiği ile beş puan geride yer alan Beşiktaş gelecek hafta Galatasaray ile deplasmanda oynayacak.
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