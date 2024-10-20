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Beşiktaş Evinde Yıldızlarıyla Konyaspor'u Geçmeyi Başardı: 2-0!

Beşiktaş Evinde Yıldızlarıyla Konyaspor'u Geçmeyi Başardı: 2-0!

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
20.10.2024 - 17:54

Beşiktaş, Gaziantep FK beraberliğinin ardından çıktığı ilk lig maçında hata yapmadı. Eksik isimlerin olduğu Kara Kartal'da Semih Kılıçsoy beş maç sonra ilk 11'e dönmeyi başardı.

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Beşiktaş tribünleri Konyaspor maçı öncesi "Cumhuriyetin Bekçileriyiz" koreografisiyle büyük beğeni topladı. Beşiktaş da Cumhuriyet Bayramı'na özel bir forma giydi.

Beşiktaş tribünleri Konyaspor maçı öncesi "Cumhuriyetin Bekçileriyiz" koreografisiyle büyük beğeni topladı. Beşiktaş da Cumhuriyet Bayramı'na özel bir forma giydi.

Konyaspor karşısında Beşiktaş eksik oyuncuları olmasına rağmen coşkulu bir futbol ortaya koydu. Semih Kılıçsoy'un uzun süre sonra ilk on bire dönmesinin yanı sıra Al Musrati de sakatlığının ardından yedeklerden oyuna girdi.

Konyaspor karşısında Beşiktaş eksik oyuncuları olmasına rağmen coşkulu bir futbol ortaya koydu. Semih Kılıçsoy'un uzun süre sonra ilk on bire dönmesinin yanı sıra Al Musrati de sakatlığının ardından yedeklerden oyuna girdi.

Semih Kılıçsoy'un yine yoktan var ederek kazandırdığı penaltıyı gole çeviren Ciro Immobile, Beşiktaş'ı 29.dakikada 1-0 öne geçirdi.

Semih Kılıçsoy'un yine yoktan var ederek kazandırdığı penaltıyı gole çeviren Ciro Immobile, Beşiktaş'ı 29.dakikada 1-0 öne geçirdi.

45.dakikada ise sahneye Muçi - Rafa işbirilği çıktı. Konyaspor savunmasının hatasını iyi değerlendiren Muçi, topu Rafa Silva'nın önüne bıraktı. Rafa Silva kalecinin altından topu ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi.

45.dakikada ise sahneye Muçi - Rafa işbirilği çıktı. Konyaspor savunmasının hatasını iyi değerlendiren Muçi, topu Rafa Silva'nın önüne bıraktı. Rafa Silva kalecinin altından topu ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi.

Beşiktaş aldığı üç puanla lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Maç eksiği ile beş puan geride yer alan Beşiktaş gelecek hafta Galatasaray ile deplasmanda oynayacak.

Beşiktaş aldığı üç puanla lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Maç eksiği ile beş puan geride yer alan Beşiktaş gelecek hafta Galatasaray ile deplasmanda oynayacak.

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