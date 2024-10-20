Adalet Bakanı Tunç ve AK Parti'den Yenidoğan Çetesi İçin Açıklama: "Devlet Bebeklerin Ölmesine İzin Vermez"

'Yenidoğan Çetesi bebeklerin öldürülmesine dönük olarak ortaya çıkartılan bir cinayet şebekesidir. Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu cinayet şebekesi bütün uzantılarıyla, bütün bağlantılarıyla tam olarak ortaya çıkartılacak ve hukuk vasıtasıyla hepsi en ağır cezayı alacak. En ağır şekilde cezalandırılacaktır.'