Adalet Bakanı Tunç ve AK Parti'den Yenidoğan Çetesi İçin Açıklama: "Devlet Bebeklerin Ölmesine İzin Vermez"
Adalet Bakanı Tunç ve AK Parti'den Yenidoğan Çetesi İçin Açıklama: "Devlet Bebeklerin Ölmesine İzin Vermez"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuoyunda Yenidoğan Çetesi olarak bilinen yapılanmaya ilişkin konuştu. Tunç, 'Mahkeme iddianameyi değerlendirme aşamasında. Devlet bebeklerin ölümüne müsaade etmez' dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise 'Yenidoğan Çetesi bebeklerin öldürülmesine dönük olarak ortaya çıkartılan bir cinayet şebekesidir. Hukuk vasıtasıyla hepsi en ağır şekilde cezalandırılacaktır' ifadelerini kullandı.
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Türkiye'de bu hafta ortaya çıkan 'Yenidoğan Çetesi' skandalı yürekleri sızlattı. Yenidoğan Çetesi'nin, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin kimi çalışanlarıyla ortak hareket ederek acil sağlık durumu olan bebekleri özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ettiği, bundan haksız kazanç sağladığı ve bazı bebeklerin ölümlerine sebebiyet verdiği iddia ediliyor.
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10 hastanenin ruhsatları iptal edilirken, en az 12 bebeğin öldüğü bildiriliyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç söz konusu çeteye ilişkin bugün yaptığı açıklamada, "1 yıllık araştırma neticesinde 47 kişi gözaltına alındı. Toplamda 22 kişi tutuklandı. Hiç kimse yargı mensuplarımızı tehdit edemez. Savcımızı tehdide yönelik kişiler hakkında da soruşturma açıldı. Mahkeme iddianameyi değerlendirme aşamasında. Devlet bebeklerin ölümüne müsaade etmez." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Yenidoğan Çetesi bebeklerin öldürülmesine dönük olarak ortaya çıkartılan bir cinayet şebekesidir. Hukuk vasıtasıyla hepsi en ağır şekilde cezalandırılacaktır" ifadelerini kullandı. Çelik'in açıklamaları şöyle 👇
Öte yandan soruşturma kapsamında adı geçen Bağcılar'daki Medilife Hastanesi gece saatlerinde taşlandı.
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Ülke ikiye ayrılmış durumda sürekli vergisini verip kasayı dolduranlar halk, ikincisi oradan süreki çalan hırsızlar..Bir ülke düşünün ki isteyen istediği gib... Devamını Gör
devlet bebeklerin ölmesine müsade etmez. sizse sadece cezalandırmakla yetiniyorsunuz. neden istifa gelmiyor? bir de sağlık bakanı olacak o herif ümit özdağa ... Devamını Gör
112 Acil servisindeki aramalar ne zamandır yönlendirilebiliyor? Örneğin 25 Mart 2009 tarihinde böyle bir şey mümkün müydü?
2005'ten beri. 2003te 112'nin altında bütün acil aramları birleştiren proje başlamış, o zamandan beri acil aramalar yetkili mercilere yönlendiriliyor, yani e... Devamını Gör