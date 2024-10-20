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Adalet Bakanı Tunç ve AK Parti'den Yenidoğan Çetesi İçin Açıklama: "Devlet Bebeklerin Ölmesine İzin Vermez"

Adalet Bakanı Tunç ve AK Parti'den Yenidoğan Çetesi İçin Açıklama: "Devlet Bebeklerin Ölmesine İzin Vermez"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.10.2024 - 13:56 Son Güncelleme: 20.10.2024 - 14:16

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuoyunda Yenidoğan Çetesi olarak bilinen yapılanmaya ilişkin konuştu. Tunç, 'Mahkeme iddianameyi değerlendirme aşamasında. Devlet bebeklerin ölümüne müsaade etmez' dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise 'Yenidoğan Çetesi bebeklerin öldürülmesine dönük olarak ortaya çıkartılan bir cinayet şebekesidir. Hukuk vasıtasıyla hepsi en ağır şekilde cezalandırılacaktır' ifadelerini kullandı.

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Türkiye'de bu hafta ortaya çıkan 'Yenidoğan Çetesi' skandalı yürekleri sızlattı. Yenidoğan Çetesi'nin, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin kimi çalışanlarıyla ortak hareket ederek acil sağlık durumu olan bebekleri özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ettiği, bundan haksız kazanç sağladığı ve bazı bebeklerin ölümlerine sebebiyet verdiği iddia ediliyor.

Türkiye'de bu hafta ortaya çıkan 'Yenidoğan Çetesi' skandalı yürekleri sızlattı. Yenidoğan Çetesi'nin, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin kimi çalışanlarıyla ortak hareket ederek acil sağlık durumu olan bebekleri özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ettiği, bundan haksız kazanç sağladığı ve bazı bebeklerin ölümlerine sebebiyet verdiği iddia ediliyor.

10 hastanenin ruhsatları iptal edilirken, en az 12 bebeğin öldüğü bildiriliyor.

10 hastanenin ruhsatları iptal edilirken, en az 12 bebeğin öldüğü bildiriliyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç söz konusu çeteye ilişkin bugün yaptığı açıklamada, "1 yıllık araştırma neticesinde 47 kişi gözaltına alındı. Toplamda 22 kişi tutuklandı. Hiç kimse yargı mensuplarımızı tehdit edemez. Savcımızı tehdide yönelik kişiler hakkında da soruşturma açıldı. Mahkeme iddianameyi değerlendirme aşamasında. Devlet bebeklerin ölümüne müsaade etmez." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç söz konusu çeteye ilişkin bugün yaptığı açıklamada, "1 yıllık araştırma neticesinde 47 kişi gözaltına alındı. Toplamda 22 kişi tutuklandı. Hiç kimse yargı mensuplarımızı tehdit edemez. Savcımızı tehdide yönelik kişiler hakkında da soruşturma açıldı. Mahkeme iddianameyi değerlendirme aşamasında. Devlet bebeklerin ölümüne müsaade etmez." dedi.

Tunç ayrıca, 'Dün Sayın Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanımızla bizi kabul etti. Bebeklerin ölümüne neden olan bir durum varsa ne gerekiyorsa yapılması kararlılığını iletti' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Yenidoğan Çetesi bebeklerin öldürülmesine dönük olarak ortaya çıkartılan bir cinayet şebekesidir. Hukuk vasıtasıyla hepsi en ağır şekilde cezalandırılacaktır" ifadelerini kullandı. Çelik'in açıklamaları şöyle 👇

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Yenidoğan Çetesi bebeklerin öldürülmesine dönük olarak ortaya çıkartılan bir cinayet şebekesidir. Hukuk vasıtasıyla hepsi en ağır şekilde cezalandırılacaktır" ifadelerini kullandı. Çelik'in açıklamaları şöyle 👇

'Yenidoğan Çetesi bebeklerin öldürülmesine dönük olarak ortaya çıkartılan bir cinayet şebekesidir. Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu cinayet şebekesi bütün uzantılarıyla, bütün bağlantılarıyla tam olarak ortaya çıkartılacak ve hukuk vasıtasıyla hepsi en ağır cezayı alacak. En ağır şekilde cezalandırılacaktır.' 

Öte yandan soruşturma kapsamında adı geçen Bağcılar'daki Medilife Hastanesi gece saatlerinde taşlandı.

Öte yandan soruşturma kapsamında adı geçen Bağcılar'daki Medilife Hastanesi gece saatlerinde taşlandı.

Hastanenin camlarının kırılmış olduğu görüldü. 

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gur.ebrar34

Ülke ikiye ayrılmış durumda sürekli vergisini verip kasayı dolduranlar halk, ikincisi oradan süreki çalan hırsızlar..Bir ülke düşünün ki isteyen istediği gib... Devamını Gör

ahmetpamukupaagl

devlet bebeklerin ölmesine müsade etmez. sizse sadece cezalandırmakla yetiniyorsunuz. neden istifa gelmiyor? bir de sağlık bakanı olacak o herif ümit özdağa ... Devamını Gör

Bozkurt

112 Acil servisindeki aramalar ne zamandır yönlendirilebiliyor? Örneğin 25 Mart 2009 tarihinde böyle bir şey mümkün müydü?

Hermione Granger

2005'ten beri. 2003te 112'nin altında bütün acil aramları birleştiren proje başlamış, o zamandan beri acil aramalar yetkili mercilere yönlendiriliyor, yani e... Devamını Gör