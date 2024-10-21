Jose Mourinho'nun Tazminatı Ortaya Çıktı, Söylenen Rakam Can Sıkacak Cinsten

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de, eleştirilerin odağına teknik direktör Jose Mourinho yerleşti. Dünyaca ünlü teknik adamın henüz beklenen başarıyı elde edememesi, taraftarlar ve spor otoriteleri tarafından eleştirilmesine yol açtı.