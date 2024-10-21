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Jose Mourinho'nun Tazminatı Ortaya Çıktı, Söylenen Rakam Can Sıkacak Cinsten

Jose Mourinho'nun Tazminatı Ortaya Çıktı, Söylenen Rakam Can Sıkacak Cinsten

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
21.10.2024 - 14:35

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de, eleştirilerin odağına teknik direktör Jose Mourinho yerleşti. Dünyaca ünlü teknik adamın henüz beklenen başarıyı elde edememesi, taraftarlar ve spor otoriteleri tarafından eleştirilmesine yol açtı.

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Fenerbahçe'de büyük umutlarla takımın başına getirilen Jose Mourinho, beklentilerin aksine henüz istenilen başarıyı gösteremedi.

Fenerbahçe'de büyük umutlarla takımın başına getirilen Jose Mourinho, beklentilerin aksine henüz istenilen başarıyı gösteremedi.

Ayrılması gündeme gelen ya da taraftarlar tarafından istifası istenen Mourinho'nun Fenerbahçe'den gitmesi durumunda alacağı tazminat ise araştırılıyor.

Ayrılması gündeme gelen ya da taraftarlar tarafından istifası istenen Mourinho'nun Fenerbahçe'den gitmesi durumunda alacağı tazminat ise araştırılıyor.

Tecrübeli hocanın tazminatıyla ilgili Fotospor özel bir habere imza attı. Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho’nun Fenerbahçe'den ayrılması durumunda alacağı tazminatın 24 milyon euro olduğu iddia ediliyor.

Tecrübeli hocanın tazminatıyla ilgili Fotospor özel bir habere imza attı. Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho’nun Fenerbahçe'den ayrılması durumunda alacağı tazminatın 24 milyon euro olduğu iddia ediliyor.

Mourinho, Chelsea'den iki ayrı dönemde sırasıyla 18 milyon sterlin ve 12.5 milyon sterlin, Real Madrid'den 17 milyon sterlin, Manchester United'tan 17 milyon sterlin, Tottenham'dan 18 milyon sterlin ve Roma'dan 3 milyon sterlin tazminat kazandı.

Mourinho, Chelsea'den iki ayrı dönemde sırasıyla 18 milyon sterlin ve 12.5 milyon sterlin, Real Madrid'den 17 milyon sterlin, Manchester United'tan 17 milyon sterlin, Tottenham'dan 18 milyon sterlin ve Roma'dan 3 milyon sterlin tazminat kazandı.

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