Fenerbahçe'nin Eski Yıldızı Ülkesinde Forma Hırsızlığıyla Gündeme Geldi
Fenerbahçe'nin Eski Yıldızı Ülkesinde Forma Hırsızlığıyla Gündeme Geldi
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Portekizli futbolcu Nani’nin, kendisine imzalaması için uzatılan formayı imzaladıktan sonra taraftara geri vermeden sakladığı ortaya çıktı.
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Fenerbahçe ve Portekiz Milli Takımı'nın eski oyuncusu Nani, Portekiz'de forma hırsızlığıyla suçlanıyor.
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Bir taraftar, imzalaması için Nani'ye EURO 2016 turnuvasında Portekiz'in Galler ile oynadığı yarı final maçında giydiği formayı verdiğini ve Nani'nin formayı geri vermediğini iddia etti.
Nani, Perşembe günkü antrenman sonrasında taraftarın imza istediğini kabul ederek formayı gerçekten sakladığını itiraf etti. Ancak, bu formanın daha önce kendisinden çalındığını da dile getirdi.
Taraftar, arkasında Nani'nin adının yazılı olduğu formayı internetten 158 euro karşılığında satın aldığını belirtti.
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