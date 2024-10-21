Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Eski Yıldızı Ülkesinde Forma Hırsızlığıyla Gündeme Geldi

Fenerbahçe'nin Eski Yıldızı Ülkesinde Forma Hırsızlığıyla Gündeme Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
21.10.2024 - 13:29

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Portekizli futbolcu Nani’nin, kendisine imzalaması için uzatılan formayı imzaladıktan sonra taraftara geri vermeden sakladığı ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Fenerbahçe ve Portekiz Milli Takımı'nın eski oyuncusu Nani, Portekiz'de forma hırsızlığıyla suçlanıyor.

Fenerbahçe ve Portekiz Milli Takımı'nın eski oyuncusu Nani, Portekiz'de forma hırsızlığıyla suçlanıyor.

Bir taraftar, imzalaması için Nani'ye EURO 2016 turnuvasında Portekiz'in Galler ile oynadığı yarı final maçında giydiği formayı verdiğini ve Nani'nin formayı geri vermediğini iddia etti.

Bir taraftar, imzalaması için Nani'ye EURO 2016 turnuvasında Portekiz'in Galler ile oynadığı yarı final maçında giydiği formayı verdiğini ve Nani'nin formayı geri vermediğini iddia etti.

Nani, Perşembe günkü antrenman sonrasında taraftarın imza istediğini kabul ederek formayı gerçekten sakladığını itiraf etti. Ancak, bu formanın daha önce kendisinden çalındığını da dile getirdi.

Nani, Perşembe günkü antrenman sonrasında taraftarın imza istediğini kabul ederek formayı gerçekten sakladığını itiraf etti. Ancak, bu formanın daha önce kendisinden çalındığını da dile getirdi.

Taraftar, arkasında Nani'nin adının yazılı olduğu formayı internetten 158 euro karşılığında satın aldığını belirtti.

Taraftar, arkasında Nani'nin adının yazılı olduğu formayı internetten 158 euro karşılığında satın aldığını belirtti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın