Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe Maçında Yargı Kararını Verdi
Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe Maçında Yargı Kararını Verdi
17 Mart 2024 tarihinde Papara Park Stadı'nda gerçekleşen Trabzonspor-Fenerbahçe maçında taraftarlar ve oyuncular arasında yaşanan olaylar sonrasında bir karar alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Mart 2024'te Papara Park Stadyumu'nda oynanan maç sonrasında olaylar meydana gelmişti. Soruşturma devam ederken, ilk kararlar da açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sahaya giren taraftarlardan kendilerini koruduğu gerekçesiyle 3 Fenerbahçeli futbolcu hakkında takipsizlik kararı verildi.
Ayrıca, 4 futbolcu hakkında basit yaralama suçundan dosya, savcılık uzlaştırma bürosuna gönderildi. Eğer taraftarlarla futbolcular arasında uzlaşma sağlanamazsa, bu 4 futbolcuya basit yaralama suçundan dava açılacak.
Trabzonspor taraftarı hakkında başlatılan soruşturma ise halen sürüyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın