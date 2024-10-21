Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe , Trabzonspor
Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe Maçında Yargı Kararını Verdi

Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe Maçında Yargı Kararını Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
21.10.2024 - 12:47

17 Mart 2024 tarihinde Papara Park Stadı'nda gerçekleşen Trabzonspor-Fenerbahçe maçında taraftarlar ve oyuncular arasında yaşanan olaylar sonrasında bir karar alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Mart 2024'te Papara Park Stadyumu'nda oynanan maç sonrasında olaylar meydana gelmişti. Soruşturma devam ederken, ilk kararlar da açıklandı.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Mart 2024'te Papara Park Stadyumu'nda oynanan maç sonrasında olaylar meydana gelmişti. Soruşturma devam ederken, ilk kararlar da açıklandı.

Sahaya giren taraftarlardan kendilerini koruduğu gerekçesiyle 3 Fenerbahçeli futbolcu hakkında takipsizlik kararı verildi.

Sahaya giren taraftarlardan kendilerini koruduğu gerekçesiyle 3 Fenerbahçeli futbolcu hakkında takipsizlik kararı verildi.

Ayrıca, 4 futbolcu hakkında basit yaralama suçundan dosya, savcılık uzlaştırma bürosuna gönderildi. Eğer taraftarlarla futbolcular arasında uzlaşma sağlanamazsa, bu 4 futbolcuya basit yaralama suçundan dava açılacak.

Ayrıca, 4 futbolcu hakkında basit yaralama suçundan dosya, savcılık uzlaştırma bürosuna gönderildi. Eğer taraftarlarla futbolcular arasında uzlaşma sağlanamazsa, bu 4 futbolcuya basit yaralama suçundan dava açılacak.

Trabzonspor taraftarı hakkında başlatılan soruşturma ise halen sürüyor.

Trabzonspor taraftarı hakkında başlatılan soruşturma ise halen sürüyor.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın