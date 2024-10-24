Bu Akşam İnci Taneleri Var mı, Yeni Bölüm Neden Yok? İnci Taneleri Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Bu Akşam İnci Taneleri Var mı, Yeni Bölüm Neden Yok? İnci Taneleri Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri'nin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Yılmaz Erdoğan'ın hem senaristliğini hem de başrol oyunculuğunu üstlendiği dizide Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka rol alıyor. Peki, bu aklam İnci Taneleri yeni bölüm var mı? İnci Taneleri yeni bölüm neden yok? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman?
İşte, detaylar...
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Yayınlandığı günden beri seyirciyi ekrana bağlayan İnci Taneleri'nin yeni bölümünde Dilber, bir kez daha muhteşem dansı ile seyirciyi mest edecek.
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Bu Akşam İnci Taneleri Yeni Bölüm Var mı?
İşte, 24 Ekim Kanal D Yayın Akışı
İnci Taneleri Yeni Bölüm Neden Yok?
Altuntaş, "dizilerin reklam gelirinin düşüklüğü" nedeniyle yayınlanmayacağını X hesabı üzerinden duyurdu.
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Peki, İnci Taneleri Yeni Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak? Günü mü Değişti?
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