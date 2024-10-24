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Bu Akşam İnci Taneleri Var mı, Yeni Bölüm Neden Yok? İnci Taneleri Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Bu Akşam İnci Taneleri Var mı, Yeni Bölüm Neden Yok? İnci Taneleri Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Yılmaz Erdoğan Kanal D İnci Taneleri
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
24.10.2024 - 16:54

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri'nin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Yılmaz Erdoğan'ın hem senaristliğini hem de başrol oyunculuğunu üstlendiği dizide Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka rol alıyor. Peki, bu aklam İnci Taneleri yeni bölüm var mı? İnci Taneleri yeni bölüm neden yok? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman? 

İşte, detaylar...

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Yayınlandığı günden beri seyirciyi ekrana bağlayan İnci Taneleri'nin yeni bölümünde Dilber, bir kez daha muhteşem dansı ile seyirciyi mest edecek.

Yayınlandığı günden beri seyirciyi ekrana bağlayan İnci Taneleri'nin yeni bölümünde Dilber, bir kez daha muhteşem dansı ile seyirciyi mest edecek.

Azem, ise Dilber'i sahnede görünce şok olacak! Peki, 24 Ekim Perşembe akşamı İnci Taneleri'nin yeni bölümü yayınlanacak mı?

Bu Akşam İnci Taneleri Yeni Bölüm Var mı?

Bu Akşam İnci Taneleri Yeni Bölüm Var mı?

Kanal D'nin 24 Ekim 2024 Perşembe günü yayın akışında İnci Taneleri dizisinin yeni bölümü yer almıyor. Dizinin bu hafta tekrar bölümü saat 20.00'de seyirci ile bulaşacak.

İşte, 24 Ekim Kanal D Yayın Akışı

İşte, 24 Ekim Kanal D Yayın Akışı

  • 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki - Tekrar

  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta? - Yeni Bölüm

  • 11:15 Yaprak Dökümü - Tekrar

  • 13:00 Gelinim Mutfakta - Yeni Bölüm

  • 16:00 Ayazın Sonu Güneş - Yeni Bölüm

  • 17:15 Bizi Birleştiren Hayat - Yeni Bölüm

  • 18:30 Kanal D Ana Haber - Canlı

  • 20:00 İnci Taneleri - Tekrar

  • 22:15 Dağ 2

  • 00:15 Dağ 2

  • 02:30 Güllerin Savaşı - Tekrar

  • 04:30 Poyraz Karayel - Tekrar

İnci Taneleri Yeni Bölüm Neden Yok?

İnci Taneleri Yeni Bölüm Neden Yok?

23 Ekim'de Başkent Ankara'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle dün geceki diziler yayınlanmamıştı. Televizyon kanalları yas ilan etmiş, gündem programları ve tekrar bölümleri seyirci ile buluşturulmuştu. Bu gece de aynı nedenle yayın yapılmayacağı düşünülüyordu ancak ünlü gazeteci Birsen Altuntaş, farklı bir iddia ortaya attı.

Altuntaş, "dizilerin reklam gelirinin düşüklüğü" nedeniyle yayınlanmayacağını X hesabı üzerinden duyurdu.

Altuntaş, "dizilerin reklam gelirinin düşüklüğü" nedeniyle yayınlanmayacağını X hesabı üzerinden duyurdu.
twitter.com
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Peki, İnci Taneleri Yeni Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak? Günü mü Değişti?

Peki, İnci Taneleri Yeni Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak? Günü mü Değişti?

İnci Taneleri dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise henüz belli değil. Ancak dizinin gününün değiştiğine dair bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle dizinin gelecek hafta 31 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşması bekleniyor. 

Yetkililerden gelecek açıklamalar haberimizde yer alacak!

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