Görüş Bildir
Haberler
Gündem
TUSAŞ Saldırısını Kim Yaptı? Başkent Ankara'yı Sarsan TUSAŞ Saldırısını Kim Üstlendi?

TUSAŞ Saldırısını Kim Yaptı? Başkent Ankara'yı Sarsan TUSAŞ Saldırısını Kim Üstlendi?

Terör
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 23:28

Başkent Ankara'da savunma sanayinin kalbi TUSAŞ'a yapılan terör saldırısının ardından, tüm gözler Ankara'ya çevrildi. Ülkemizi yasa boğan olayların ardından her gelişme yakından takip ediliyor. Şehit ve yaralılarımızın olduğu korkunç saldırının failleri merak ediliyor. Peki, TUSAŞ'ta neler oldu? TUSAŞ'a kim saldırdı? Saldırıyı kim üstlendi? 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

TUSAŞ Saldırısı Ne Zaman Oldu?

TUSAŞ Saldırısı Ne Zaman Oldu?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) Tesisi'ne ait binada, 23 Ekim Çarşamba günü saat 15.26 sıralarında terör saldırısı gerçekleşti.

TUSAŞ Saldırısının Detayları Haberimizde 👇

Saldırıya ilişkin görüntülerde 2 teröristin gasbettikleri 06 plakalı ticari taksi ile TUSAŞ fabrikasına geldikleri belirlendi.

Saldırıya ilişkin görüntülerde 2 teröristin gasbettikleri 06 plakalı ticari taksi ile TUSAŞ fabrikasına geldikleri belirlendi.

Biri kadın biri erkek teröristlerin taksi şoförünü de katlettiği öğrenildi. Saldırganlar, uzun namlulu silahlarla sivillere ateş ettiler. Patlama sesleri de duyulan bölgeye teröristlerin sırt çantalarında patlayıcı madde taşıyarak geldikleri kaydedildi.

Hayatını Kaybeden Taksicinin Babasından İlk Açıklama 👇

TUSAŞ Saldırısında Kaç Kişi Yaşamını Yitirdi?

TUSAŞ Saldırısında Kaç Kişi Yaşamını Yitirdi?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tarafından yapılan ilk açıklamada 3 kişinin şehit olduğu ve 14 yaralı bulunduğunu duyurulmuştu. Saldırının gerçekleştiği 23 Ekim akşamı saat 21.00 sularında şehit sayısının 5'e yükseldiği açıklandı. Bakan Yerlikaya, operasyon sırasında 7 özel hareket mensubunun yaralandığını ifade etti.

TUSAŞ Saldırısını Kim Yaptı? Saldırıyı Kim Üstlendi?

TUSAŞ Saldırısını Kim Yaptı? Saldırıyı Kim Üstlendi?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırının kim tarafından yapıldığını araştırdıklarını, bunun için 2 teröristin kimliklerinin berlilenmeye çalıştığını açıklamıştı. Daha sonra teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyuran Bakan Yerlikaya, açıklamasında 'Büyük ihtimal PKK yaptı' ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler terör örgütü PKK’yı işaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler terör örgütü PKK’yı işaret etti.

Güler, basın mensuplarına yaptığı açıklamada; “Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz, akıllanmıyorlar. Her zaman söylediğimi tekrar ediyorum, en son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız.” ifadelerini kullandı.

Bakan Güler'in Açıklamasını Haberimizde Bulabilirsiniz 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Selahattin Demirtaş'tan da açıklama geldi: "Demokratik siyaseti ve barış arayışlarını itibarsızlaştırmaya, iradesiz kılmaya yönelik hiçbir yaklaşımı kabul etmeyecegiz."

Selahattin Demirtaş'tan da açıklama geldi: "Demokratik siyaseti ve barış arayışlarını itibarsızlaştırmaya, iradesiz kılmaya yönelik hiçbir yaklaşımı kabul etmeyecegiz."

'Ankara’daki saldırıyı kınıyoruz, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Yaralılara da geçmiş olsun dileklerimizle birlikte acil şifalar temenni ediyoruz.   

Sorunlarımızın konuşarak, diyalogla, siyaset yoluyla çözülmesi arayışlarını kanla kesmeye çalışan anlayış bilmeli ki eğer Öcalan bir inisiyatif alır ve siyasetin önünü açmak isterse tüm gücümüzle arkasında olacağız.   

Demokratik siyaseti ve barış arayışlarını itibarsızlaştırmaya, iradesiz kılmaya yönelik hiçbir yaklaşımı kabul etmeyecegiz. Herkes hesabını kitabını buna göre yapmalıdır. Barış isteyenlerin sesinin, kimden gelirse gelsin bu defa bastırılmasına asla izin vermeyeceğiz.'

Demirtaş, "Saldırıyı Kınıyoruz" dedi 👇

5 vatandaşımızın şehit olduğu TUSAŞ saldırısında PKK ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak henüz saldırıyı üstlenen olmadı!

5 vatandaşımızın şehit olduğu TUSAŞ saldırısında PKK ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak henüz saldırıyı üstlenen olmadı!

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın