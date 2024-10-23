TUSAŞ Saldırısını Kim Yaptı? Başkent Ankara'yı Sarsan TUSAŞ Saldırısını Kim Üstlendi?
TUSAŞ Saldırısını Kim Yaptı? Başkent Ankara'yı Sarsan TUSAŞ Saldırısını Kim Üstlendi?
Başkent Ankara'da savunma sanayinin kalbi TUSAŞ'a yapılan terör saldırısının ardından, tüm gözler Ankara'ya çevrildi. Ülkemizi yasa boğan olayların ardından her gelişme yakından takip ediliyor. Şehit ve yaralılarımızın olduğu korkunç saldırının failleri merak ediliyor. Peki, TUSAŞ'ta neler oldu? TUSAŞ'a kim saldırdı? Saldırıyı kim üstlendi?
İşte, detaylar...
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TUSAŞ Saldırısı Ne Zaman Oldu?
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Saldırıya ilişkin görüntülerde 2 teröristin gasbettikleri 06 plakalı ticari taksi ile TUSAŞ fabrikasına geldikleri belirlendi.
TUSAŞ Saldırısında Kaç Kişi Yaşamını Yitirdi?
TUSAŞ Saldırısını Kim Yaptı? Saldırıyı Kim Üstlendi?
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler terör örgütü PKK’yı işaret etti.
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Selahattin Demirtaş'tan da açıklama geldi: "Demokratik siyaseti ve barış arayışlarını itibarsızlaştırmaya, iradesiz kılmaya yönelik hiçbir yaklaşımı kabul etmeyecegiz."
5 vatandaşımızın şehit olduğu TUSAŞ saldırısında PKK ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak henüz saldırıyı üstlenen olmadı!
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