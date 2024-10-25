Ankara’daki Saldırıyı Terör Örgütü PKK Üstlendi: “Uzun Süre Önce Planlandı”
Ankara’daki Saldırıyı Terör Örgütü PKK Üstlendi: “Uzun Süre Önce Planlandı”
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Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ fabrikasına çarşamba günü terör saldırı düzenlenmiş ve 5 vatandaşımız şehit düşmüş, 22 vatandaşımız yaralanmıştı.
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İçişleri Bakanlığı, saldırıda öldürülen 2 teröristin terör örgütü PKK üyesi olduğunu açıklamıştı.
Terör örgütü PKK’ya bağlığı HSM tarafından yapılan açıklamada, "saldırı 'Ölümsüzler Taburu’nun bir otonom timi tarafından yapılmıştır” denildi.
Örgüt tarafından yapılan açıklamada "Uzun bir süre önce planlanıp başarıyla uygulanan bu eylemin Türkiye’de son ayda tartışılan siyasal gündemle asla bir ilişkisi yoktur." ifadeleri de yer aldı.
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