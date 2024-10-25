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Ankara’daki Saldırıyı Terör Örgütü PKK Üstlendi: “Uzun Süre Önce Planlandı”

Ankara’daki Saldırıyı Terör Örgütü PKK Üstlendi: “Uzun Süre Önce Planlandı”

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.10.2024 - 11:34 Son Güncelleme: 25.10.2024 - 11:46

Ankara’da savunma sanayinin merkezindeki TUSAŞ fabrikasına yapılan ve 5 vatandaşımızın şehit olduğu terör saldırısını terör örgütü PKK üstlendi. Yapılan açıklamada, saldırının çok önceden planladığı duyuruldu. 

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Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ fabrikasına çarşamba günü terör saldırı düzenlenmiş ve 5 vatandaşımız şehit düşmüş, 22 vatandaşımız yaralanmıştı.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ fabrikasına çarşamba günü terör saldırı düzenlenmiş ve 5 vatandaşımız şehit düşmüş, 22 vatandaşımız yaralanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, saldırıda öldürülen 2 teröristin terör örgütü PKK üyesi olduğunu açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı, saldırıda öldürülen 2 teröristin terör örgütü PKK üyesi olduğunu açıklamıştı.

Terör örgütü PKK’ya bağlığı HSM tarafından yapılan açıklamada, "saldırı 'Ölümsüzler Taburu’nun bir otonom timi tarafından yapılmıştır” denildi.

Terör örgütü PKK’ya bağlığı HSM tarafından yapılan açıklamada, "saldırı 'Ölümsüzler Taburu’nun bir otonom timi tarafından yapılmıştır” denildi.

Örgüt tarafından yapılan açıklamada "Uzun bir süre önce planlanıp başarıyla uygulanan bu eylemin Türkiye’de son ayda tartışılan siyasal gündemle asla bir ilişkisi yoktur." ifadeleri de yer aldı.

Örgüt tarafından yapılan açıklamada "Uzun bir süre önce planlanıp başarıyla uygulanan bu eylemin Türkiye’de son ayda tartışılan siyasal gündemle asla bir ilişkisi yoktur." ifadeleri de yer aldı.

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