Kübra Par, TUSAŞ Saldırısında Şehit Olan Zahide Güçlü’yü Anlatırken İsyan Etti: "Allah Belalarını Versin”

TV100’de haberleri sunan Kübra Par, TUSAŞ’a yapılan saldırı sırasında eşinin gönderdiği çiçeği almak isterken nizamiyede şehit olan mühendis Zahide Güçlü’yü anlatırken duygu dolu ve öfke dolu anlar yaşadı.

Kübra Par, haberin sonunda “Bir anne, 8 yaşındaki çocuğu kanser, kanseri yeniyorlar, ablasının doğum günü önceki akşam kutluyorlar adeta veda ediyor ailesine, hiçbir kelime yetmiyor şu acıyı anlatmaya. Allah belalarını versin, başka hiçbir şey söylemiyorum” dedi.