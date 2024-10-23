Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den Terör Saldırısı Açıklaması: “Şerefsizler Akıllanmıyor”
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den Terör Saldırısı Açıklaması: “Şerefsizler Akıllanmıyor”
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara’da düzenlenen terör saldırısı sonrasında terör örgütü PKK’yı işaret etti. Güler, “Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz, akıllanmıyorlar.” ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da 'Saldırıyı büyük ihtimal PKK yaptı' açıklamasında bulundu.
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Ankara’da bu akşam saatlerinde Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ fabrikasına terör saldırısı düzenlendi.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırda 5 kişinin şehit olduğunu, 2 teröristin ise etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya ayrıca, saldırıyı "Büyük ihtimal PKK yaptı" ifadelerini de kullandı.
Saldırıyı düzenleyen örgüt hakkında resmi bir açıklama henüz gelmezken, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler terör örgütü PKK’yı işaret etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz, akıllanmıyorlar. Her zaman söylediğimi tekrar ediyorum, en son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız.” ifadelerini kullandı.
Yaşar Güler’in açıklaması 👇
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