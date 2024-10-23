Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den Terör Saldırısı Açıklaması: “Şerefsizler Akıllanmıyor”

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara’da düzenlenen terör saldırısı sonrasında terör örgütü PKK’yı işaret etti. Güler, “Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz, akıllanmıyorlar.” ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da 'Saldırıyı büyük ihtimal PKK yaptı' açıklamasında bulundu.