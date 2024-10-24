Bir Gece Masalı Yeni Bölüm Yayınlanacak mı? 24 Ekim Perşembe Bir Gece Masalı Dizisi 8. Bölüm Saat Kaçta?

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrolünü paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı, 24 Ekim Perşembe günü yayınlanacak mı? Bir Gece Masalı Dizisinin yeni bölümü ne zaman, saat kaçta?