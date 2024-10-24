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Bir Gece Masalı Yeni Bölüm Yayınlanacak mı? 24 Ekim Perşembe Bir Gece Masalı Dizisi 8. Bölüm Saat Kaçta?

Bir Gece Masalı Yeni Bölüm Yayınlanacak mı? 24 Ekim Perşembe Bir Gece Masalı Dizisi 8. Bölüm Saat Kaçta?

Bir Gece Masalı
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
24.10.2024 - 17:01

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrolünü paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı, 24 Ekim Perşembe günü yayınlanacak mı? Bir Gece Masalı Dizisinin yeni bölümü ne zaman, saat kaçta?

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Burak Deniz ve başrolünü paylaştığı Bir Gece Masalı dizisi, yayınlanmaya başladığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor.

Burak Deniz ve başrolünü paylaştığı Bir Gece Masalı dizisi, yayınlanmaya başladığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor.

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24 Ekim Perşembe Günü Bir Gece Masalı Dizisi Yeni Bölüm Yayınlanacak mı?

24 Ekim Perşembe Günü Bir Gece Masalı Dizisi Yeni Bölüm Yayınlanacak mı?

Bir Gece Masalı dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olmayacak.

atv Yayın Akışı

atv Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Karadut

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

23:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

00:20 Kuruluş Osman

02:40 Ateş Kuşları

05.30: Kalp Yarası

Bir Gece Masalı Saat Kaçta Başlıyor?

Bir Gece Masalı Saat Kaçta Başlıyor?

Bir gece masalı dizisi saat 20.00'de atv ekranlarında yayınlanıyor.

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