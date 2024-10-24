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Hudutsuz Sevda Bu Akşam Var mı? Hudutsuz Sevda Yeni Bölüm Yayınlanacak mı?

Hudutsuz Sevda Bu Akşam Var mı? Hudutsuz Sevda Yeni Bölüm Yayınlanacak mı?

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
24.10.2024 - 17:02

NOW'ın sevilen dizileri arasında başrollerini Deniz Can aktaş ve Miray Daner'in paylaştığı Hudutsuz Sevda yer alıyor. Hudutsuz Sevda, 24 Ekim PErşembe günü 39. bölümüyle ekranlara gelecekti. İzleyenler, dizilerin yeni bölümlerinin ertelenmesi nedeniye Hudutsuz Sevda'nın yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı. 

Peki Hudutsuz Sevda bu akşam (24 Ekim Perşembe) var mı? Hudutsuz Sevda yayınlanacak mı?

İşte, detaylar...

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Hudutsuz Sevda Bu Akşam Var mı?

Hudutsuz Sevda Bu Akşam Var mı?

Başrollerini Miray Daner ve Deniz Can Aktaş'ın paylaştığı Hudutsuz Sevda, izleyenlerin favori yapımları arasında. Hudutsuz Sevda'nın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusu.

Gazeteci Birse Altuntaş'ın aktardığına göre, Hudutsuz Sevda yeni bölüm bu akşam yayınlanmayacak.

Hudutsuz Sevda, 24 Ekim Perşembe akşamı yeni bölümü yayınlanmayacak.

Hudutsuz Sevda Neden Yayınlanmıyor, Yeni Bölüm Neden Yok?

Hudutsuz Sevda Neden Yayınlanmıyor, Yeni Bölüm Neden Yok?

23 Ekim günü akşam saatlerinde, Ankara'da bulunan TUSAŞ'a terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 5 şehitimizin olduğu açıklandı.

Terör saldırısının ardından, televizyon kanalları dizilerin yeni bölümlerini yayınlamama kararı aldı.

"Diziler neden yayınlanmıyor?" sorusunun cevabına Gazeteci Birsen Altuntaş'ın cevabı;

"Diziler neden yayınlanmıyor?" sorusunun cevabına Gazeteci Birsen Altuntaş'ın cevabı;
twitter.com

Hudutsuz Sevda Yeni Bölüm Ne Zaman? Hudutsuz Sevda Yayın Günü mü Değişti?

Hudutsuz Sevda Yeni Bölüm Ne Zaman? Hudutsuz Sevda Yayın Günü mü Değişti?

Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman yayınlanacağı belli değil. Hudutsuz Sevda 39. bölümünün ise 31 Ekim Perşembe günü (haftaya)NOW TV ekranlarında seyirci ile buluşması bekleniyor. 

Güncellenecek...

NOW Yayın Akışı

NOW Yayın Akışı

  • 07.30 İlk Bakış

  • 08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

  • 10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

  • 12.30 Hudutsuz Sevda

  • 13.30 En Hamarat Benim

  • 16.30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

  • 19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

  • 20.00 Hudutsuz Sevda (tekrar bölüm olabilir)

  • 23.45 Gizli Bahçe

  • 02.30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

  • 05.00 Kefaret

  • 06.00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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