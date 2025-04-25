25 Nisan Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi için kritik uyarı geldi. 23 Nisan depreminin beklenen büyük Marmara depremini öne çektiğini belirten Görür, Şener Üşümezsoy'a da gönderme yaptı.
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Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi’nde finale yükseldi.
Teknik direktör Bülent Uygun'un acı günü. 29 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun yaşamını yitirdi.
Ünlü iş insanı Osman Boyner yaşamını yitirdi. Cem Boyner, babasının vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
Star TV, yayın döneminin son günlerine yaklaşırken yayında olan sevilen dizisi Sahipsizler'in akıbetini duyurdu.
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Bir süre Danimarka'da yaşayan Rahmi Karademir, felç geçirmesinin ardından anadili Türkçe'yi unuttu Danca konuşmaya başladı.
İletişim Başkanlığı'ndan bazı siyasetçiler için “kaset ve şantaj” idddialarına yalanlama geldi.
Kalp krizi geçiren DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in son durumuna dair doktorlardan açıklama geldi.
Gıda skandalında yeni perde. Bu kez adres limon! Türkiye'den Romanya'ya ihraç edilen limonlarda pestisit tespit edildi.
23 Nisan'da meydana gelen İstanbul depreminin yankıları sürüyor. İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi deprem riskiyle nedeniyle boşaltılacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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