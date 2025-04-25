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25 Nisan Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

25 Nisan Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.04.2025 - 20:03

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi için kritik uyarı geldi. 23 Nisan depreminin beklenen büyük Marmara depremini öne çektiğini belirten Görür, Şener Üşümezsoy'a da gönderme yaptı.

Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi için kritik uyarı geldi. 23 Nisan depreminin beklenen büyük Marmara depremini öne çektiğini belirten Görür, Şener Üşümezsoy'a da gönderme yaptı.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen deprem hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Paylaşımının başına “Aziz milletimle dertleşme” diyen Naci Görür, İstanbul depreminin olacağını, 23 Nisan’daki depremin de bu olacak depremi öne çektiğini belirtti. 

Naci Görür ayrıca açıklamasının sonunda “Sanıldığı gibi her titir taşıyan bilimadamı değildir” diyerek de “Marmara’da deprem bitti” açıklaması yapan Şener Üşümezsoy’a göndermede bulundu.

Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi’nde finale yükseldi.

Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi’nde finale yükseldi.

Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi’nde tarih yazdı. Yarı final maçında Avusturya’nın Salzburg takımıyla kozlarını paylaşan Trabzonspor U19 rakibini 2-1'lik skorla eleyerek finale çıktı. 

Trabzonspor finalde Az Alkmaar-Barcelona eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Bülent Uygun'un acı günü. 29 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun yaşamını yitirdi.

Teknik direktör Bülent Uygun'un acı günü. 29 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun yaşamını yitirdi.

Türk futbolunun önemli isimlerinden teknik direktör Bülent Uygun’un 29 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti. 

Ağustos ayında şeker komasına giren Almina Tude Uygun, katıldığı bir programda babası hakkında söyledikleriyle duygu dolu anlar yaşatmıştı.

Ünlü iş insanı Osman Boyner yaşamını yitirdi. Cem Boyner, babasının vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü iş insanı Osman Boyner yaşamını yitirdi. Cem Boyner, babasının vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Beymen'in kurucusu ve moda dünyasının tanınan ismi Ali Osman Boyner, 99 yaşında hayatını kaybetti. Boyner'in 26 Nisan Pazar günü öğle namazının ardından Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Star TV, yayın döneminin son günlerine yaklaşırken yayında olan sevilen dizisi Sahipsizler'in akıbetini duyurdu.

Star TV, yayın döneminin son günlerine yaklaşırken yayında olan sevilen dizisi Sahipsizler'in akıbetini duyurdu.

Star TV, yayında olan diziler için 'final mi yoksa devam mı' sorusunu yanıtlamaya başladı. 1 sezondur yayında olan fenomen dizi için kararını açıklayan Star TV, 2. sezon onayını verdi.

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Bir süre Danimarka'da yaşayan Rahmi Karademir, felç geçirmesinin ardından anadili Türkçe'yi unuttu Danca konuşmaya başladı.

Bir süre Danimarka'da yaşayan Rahmi Karademir, felç geçirmesinin ardından anadili Türkçe'yi unuttu Danca konuşmaya başladı.

Konya’da yaşayan 7 çocuk babası Rahmi Karademir, geçirdiği diz ameliyatından günler sonra beynine pıhtı atması sonucu felç geçirdi. Felç sonrası tedaviye alınan Karademir’in aniden Danca konuşmaya başlaması hem ailesini hem de doktorları şaşırttı.

Geçen hafta Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde diz ameliyatı olan 67 yaşındaki Karademir, operasyondan iki gün sonra sağ kol ve bacağında felç ile konuşma bozukluğu yaşadı. Yapılan tetkiklerde beynin sol tarafındaki büyük bir damarın pıhtı nedeniyle tıkandığı belirlendi.

İletişim Başkanlığı'ndan bazı siyasetçiler için “kaset ve şantaj” idddialarına yalanlama geldi.

İletişim Başkanlığı'ndan bazı siyasetçiler için “kaset ve şantaj” idddialarına yalanlama geldi.

Bazı devlet yetkilileri ve siyasetçiler hakkında ortaya atılan “kaset ve şantaj” iddiaları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Özellikle sosyal medyada hızla yayılan bu iddialar üzerine resmi bir açıklama yapıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Kamuoyuna da bu tür içeriklere itibar edilmemesi yönünde çağrı yapıldı.

Kalp krizi geçiren DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in son durumuna dair doktorlardan açıklama geldi.

Kalp krizi geçiren DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in son durumuna dair doktorlardan açıklama geldi.

Kalp krizi geçirdikten sonra ameliyata alınan ve günlerdir yoğun bakımda tedavi gören DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in son sağlık durumu açıklandı. Önder'in doktoru Prof. Dr. Ertan Sağbaş, 'Kurtulma ihtimali zayıf da olsa umudumuz var' dedi.

Gıda skandalında yeni perde. Bu kez adres limon! Türkiye'den Romanya'ya ihraç edilen limonlarda pestisit tespit edildi.

Gıda skandalında yeni perde. Bu kez adres limon! Türkiye'den Romanya'ya ihraç edilen limonlarda pestisit tespit edildi.

Türkiye’den Romanya'ya ihraç edilen limonlarda, güvenli limitlerin çok üzerinde pestisit tespit edildi. Pestisitin güvenli limitin 42 kat üzerinde çıktığı açıklandı. Duyuruyu Gıda Dedektifi sosyal medya hesabından yaptı.

23 Nisan'da meydana gelen İstanbul depreminin yankıları sürüyor. İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi deprem riskiyle nedeniyle boşaltılacak.

23 Nisan'da meydana gelen İstanbul depreminin yankıları sürüyor. İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi deprem riskiyle nedeniyle boşaltılacak.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Nightingale Hemşirelik Fakültesi'nde deprem riski nedeniyle 20 gün süreyle faaliyetler durduruldu. Fakültenin Avcılar Yerleşkesi'ne taşınacağı açıklandı. Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın 'İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi'nin faaliyetleri 20 gün süreyle durduruldu. Fakülte deprem riski nedeniyle Avcılar Yerleşkesi'ne taşınacak' dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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