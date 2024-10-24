TUSAŞ Saldırısı Sonrası İptal Edilmişlerdi: Bu Akşam Dizilerin Yeni Bölümü Yayınlanacak mı?
TUSAŞ Saldırısı Sonrası İptal Edilmişlerdi: Bu Akşam Dizilerin Yeni Bölümü Yayınlanacak mı?
Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
Dün Ankara'da gerçekleşen terör saldırısı sonrası dizilerin yeni bölümleri yayınlanmamıştı. Bunun ardından '24 Ekim Perşembe günü dizilerin yeni bölümü var mı?' sorusu merak konusu oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Dün Ankara'da gerçekleşen terör saldırısının ardından hepimiz yasa boğulmuştuk. 5 kişinin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandığı olay ülkede büyük bir yas yarattı.
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Gerçekleşen bu acı olayın ardından dün akşam diziler ortak karar aldı ve hiçbirinin yeni bölümü yayınlanmadı.
"24 Ekim Perşembe akşamı dizilerin yeni bölümü yayınlanacak mı?" sorusu da bu gelişmenin ardından akıllara takıldı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizilerin yeni bölümleri bu akşam yayınlanmayacak.
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