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TUSAŞ Saldırısı Sonrası İptal Edilmişlerdi: Bu Akşam Dizilerin Yeni Bölümü Yayınlanacak mı?

TUSAŞ Saldırısı Sonrası İptal Edilmişlerdi: Bu Akşam Dizilerin Yeni Bölümü Yayınlanacak mı?

yerli dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
24.10.2024 - 15:31

Dün Ankara'da gerçekleşen terör saldırısı sonrası dizilerin yeni bölümleri yayınlanmamıştı. Bunun ardından '24 Ekim Perşembe günü dizilerin yeni bölümü var mı?' sorusu merak konusu oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
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Dün Ankara'da gerçekleşen terör saldırısının ardından hepimiz yasa boğulmuştuk. 5 kişinin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandığı olay ülkede büyük bir yas yarattı.

Dün Ankara'da gerçekleşen terör saldırısının ardından hepimiz yasa boğulmuştuk. 5 kişinin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandığı olay ülkede büyük bir yas yarattı.

Gerçekleşen bu acı olayın ardından dün akşam diziler ortak karar aldı ve hiçbirinin yeni bölümü yayınlanmadı.

Gerçekleşen bu acı olayın ardından dün akşam diziler ortak karar aldı ve hiçbirinin yeni bölümü yayınlanmadı.

"24 Ekim Perşembe akşamı dizilerin yeni bölümü yayınlanacak mı?" sorusu da bu gelişmenin ardından akıllara takıldı.

"24 Ekim Perşembe akşamı dizilerin yeni bölümü yayınlanacak mı?" sorusu da bu gelişmenin ardından akıllara takıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizilerin yeni bölümleri bu akşam yayınlanmayacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizilerin yeni bölümleri bu akşam yayınlanmayacak.

Sebebi ise reklam gelirinin düşüklüğü olarak açıklandı.

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