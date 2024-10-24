"Çocuğunuzun İstismarına Göz Yumdunuz!" Oğlunun Arkadaşını Evine Alan Kadın Müge Anlı'yı Çıldırttı
"Çocuğunuzun İstismarına Göz Yumdunuz!" Oğlunun Arkadaşını Evine Alan Kadın Müge Anlı'yı Çıldırttı
Müge Anlı'da 43 gündür kayıp olan Betül sonunda bulundu. Ancak 21 yaşındaki Betül'ün 16 yaşındaki erkek arkadaşının annesinin yanında kaldığı anlaşılınca, Müge Anlı adeta çıldırdı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yayını Ankara'daki terör saldırısını kınayarak başlatan Müge Anlı, "Bu son olsun!" dileğinde bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Programın ilk konukları ise 43 gündür kızları Betül'ü arayan aileydi. Güzel haberi Müge Anlı verdi, 21 yaşındaki Betül bulunmuştu.
Ancak kızlarının 43 gündür 'sevgilisi' olduğunu iddia ettiği kişinin evinde olduğunu söylemesiyle ortalık karıştı.
Kadının 16 yaşındaki oğlunun istismarına göz yumduğunu belirten Müge Anlı, aynı zamanda bir başkasına ait eve izinsiz girdiği için savcılığın bu durumları suç duyurusu olarak kabul etmesini istedi.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Midem bulanıyor bu kokuşmuş dönemden 🤮