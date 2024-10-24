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"Çocuğunuzun İstismarına Göz Yumdunuz!" Oğlunun Arkadaşını Evine Alan Kadın Müge Anlı'yı Çıldırttı

"Çocuğunuzun İstismarına Göz Yumdunuz!" Oğlunun Arkadaşını Evine Alan Kadın Müge Anlı'yı Çıldırttı

Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
24.10.2024 - 13:19

Müge Anlı'da 43 gündür kayıp olan Betül sonunda bulundu. Ancak 21 yaşındaki Betül'ün 16 yaşındaki erkek arkadaşının annesinin yanında kaldığı anlaşılınca, Müge Anlı adeta çıldırdı!

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Yayını Ankara'daki terör saldırısını kınayarak başlatan Müge Anlı, "Bu son olsun!" dileğinde bulundu.

Yayını Ankara'daki terör saldırısını kınayarak başlatan Müge Anlı, "Bu son olsun!" dileğinde bulundu.

Detaylar:

Programın ilk konukları ise 43 gündür kızları Betül'ü arayan aileydi. Güzel haberi Müge Anlı verdi, 21 yaşındaki Betül bulunmuştu.

Programın ilk konukları ise 43 gündür kızları Betül'ü arayan aileydi. Güzel haberi Müge Anlı verdi, 21 yaşındaki Betül bulunmuştu.

Ancak kızlarının 43 gündür 'sevgilisi' olduğunu iddia ettiği kişinin evinde olduğunu söylemesiyle ortalık karıştı.

Ancak kızlarının 43 gündür 'sevgilisi' olduğunu iddia ettiği kişinin evinde olduğunu söylemesiyle ortalık karıştı.

Kadının 16 yaşındaki oğlunun istismarına göz yumduğunu belirten Müge Anlı, aynı zamanda bir başkasına ait eve izinsiz girdiği için savcılığın bu durumları suç duyurusu olarak kabul etmesini istedi.

Kadının 16 yaşındaki oğlunun istismarına göz yumduğunu belirten Müge Anlı, aynı zamanda bir başkasına ait eve izinsiz girdiği için savcılığın bu durumları suç duyurusu olarak kabul etmesini istedi.

Kadının rahat tavırları Anlı'yı adeta çıldırttı.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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seremoni1

Midem bulanıyor bu kokuşmuş dönemden 🤮