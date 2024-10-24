Evrim Alasya Canlandırmıştı: Sahipsizler Dizisinde Kırmızı Oda'dan Meliha'nın Hikayesini İzleyecekmişiz!

Star TV ekranlarında izleyeceğimiz Sahipsizler dizisi, çok yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Şimdiden büyük ses getiren konusunun nereden tanıdık geldiği sonunda belli oldu. Meğer dizide, Kırmızı Oda'da Evrim Alasya'nın canlandırdığı Meliha'nın hikayesi anlatılacakmış!