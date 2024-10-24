Evrim Alasya Canlandırmıştı: Sahipsizler Dizisinde Kırmızı Oda'dan Meliha'nın Hikayesini İzleyecekmişiz!
Evrim Alasya Canlandırmıştı: Sahipsizler Dizisinde Kırmızı Oda'dan Meliha'nın Hikayesini İzleyecekmişiz!
Star TV ekranlarında izleyeceğimiz Sahipsizler dizisi, çok yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Şimdiden büyük ses getiren konusunun nereden tanıdık geldiği sonunda belli oldu. Meğer dizide, Kırmızı Oda'da Evrim Alasya'nın canlandırdığı Meliha'nın hikayesi anlatılacakmış!
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Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak Sahipsizler dizisi daha şimdiden merak uyandırmaya başladı.
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6 kardeşin çaresizliğe ve hayata karşı birlikte direndikleri bir hayatın hikayesini izleyeceğimiz dizinin konusu bize bir yerlerden tanıdık geliyordu.
Çünkü bunu daha önce dinlemişiz! Kırmızı Oda'da Evrim Alasya'nın canlandırdığı Meliha karakterinin hayat hikayesi, Sahipsizler dizisinde detaylı bir şekilde işlenecekmiş.
Bu hikaye bizi hem çok yaralamış, hem de izlerken büyük bir merak ve ilgi uyandırmıştı.
Bakalım Sahipsizler de aynı ilgiyi yakalayabilecek mi?
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