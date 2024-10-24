Görüş Bildir
Haberler
TV
Evrim Alasya Canlandırmıştı: Sahipsizler Dizisinde Kırmızı Oda'dan Meliha'nın Hikayesini İzleyecekmişiz!

Evrim Alasya Canlandırmıştı: Sahipsizler Dizisinde Kırmızı Oda'dan Meliha'nın Hikayesini İzleyecekmişiz!

Kırmızı Oda
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
24.10.2024 - 14:59

Star TV ekranlarında izleyeceğimiz Sahipsizler dizisi, çok yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Şimdiden büyük ses getiren konusunun nereden tanıdık geldiği sonunda belli oldu. Meğer dizide, Kırmızı Oda'da Evrim Alasya'nın canlandırdığı Meliha'nın hikayesi anlatılacakmış!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak Sahipsizler dizisi daha şimdiden merak uyandırmaya başladı.

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak Sahipsizler dizisi daha şimdiden merak uyandırmaya başladı.

6 kardeşin çaresizliğe ve hayata karşı birlikte direndikleri bir hayatın hikayesini izleyeceğimiz dizinin konusu bize bir yerlerden tanıdık geliyordu.

6 kardeşin çaresizliğe ve hayata karşı birlikte direndikleri bir hayatın hikayesini izleyeceğimiz dizinin konusu bize bir yerlerden tanıdık geliyordu.

Çünkü bunu daha önce dinlemişiz! Kırmızı Oda'da Evrim Alasya'nın canlandırdığı Meliha karakterinin hayat hikayesi, Sahipsizler dizisinde detaylı bir şekilde işlenecekmiş.

Çünkü bunu daha önce dinlemişiz! Kırmızı Oda'da Evrim Alasya'nın canlandırdığı Meliha karakterinin hayat hikayesi, Sahipsizler dizisinde detaylı bir şekilde işlenecekmiş.

Bu hikaye bizi hem çok yaralamış, hem de izlerken büyük bir merak ve ilgi uyandırmıştı.

Bu hikaye bizi hem çok yaralamış, hem de izlerken büyük bir merak ve ilgi uyandırmıştı.

Bakalım Sahipsizler de aynı ilgiyi yakalayabilecek mi?

Bakalım Sahipsizler de aynı ilgiyi yakalayabilecek mi?

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın