TUSAŞ Terör Saldırısı Sonrası Dizilerin Yeni Bölümlerini İptal Eden TV Kanallarına Birbirinden Farklı Tepkiler
TUSAŞ Terör Saldırısı Sonrası Dizilerin Yeni Bölümlerini İptal Eden TV Kanallarına Birbirinden Farklı Tepkiler
TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının ardından dün akşam televizyon kanalları dizilerin yeni bölümlerini yayınlamama kararı aldı. Kanalların bu kararı almasının ardından sosyal medyadan birbirinden farklı tepkiler geldi.
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Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısının ardından dizilerin yeni bölümlerinin televizyon kanallarında yayınlanmayacağı bilgisi gelmişti.
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Televizyon kanallarının verdiği iptal kararının ardından sosyal medya kullanıcıları bu kararı çok farklı boyutlarda yorumladı.
Kimileri bunun reyting kaygısından yapıldığını ileri sürdü, kimileri de toplumu olayın ciddiyetine hazırlıyorlar dedi.
Kimileri de ironi yaparak "Gerçek terörle mücadele bu" yorumunu yaptı. İşte sosyal medyadan gelen bazı yorumlar:
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