Emekli Beyin Cerrahı Açıkladı: Zamanın Hızlı Geçmesinin Sebebi
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Yılbaşı yaklaşırken ya da bir tatil biterken hepimizin ağzından aynı cümle çıkıyor: 'Bu yıl nasıl geçti anlamadım.' Emekli beyin cerrahı Dr. Brian Hoeflinger'a göre bunun sebebi yaşlanmak ya da işlerin yoğunluğu değil; günlerinizin birbirinin kopyası olması. Çünkü beyin zamanı bir saat gibi saymak yerine değişimi takip ediyor. Hiçbir şey yeni olmadığında günler, aylar ve yıllar hafızada üst üste biniyor; uzmanlar buna 'zaman sıkışması' diyor.
Neyse ki bunu tersine çevirmek kolay!
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Beyin Zamanı Saatle Değil Değişimle Ölçüyor: Aynı Geçen Günler Hafızada Üst Üste Biniyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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