Emekli Beyin Cerrahı Açıkladı: Zamanın Hızlı Geçmesinin Sebebi

Hoeflinger konuyu sosyal medyada paylaştığı ve kısa sürede yayılan bir gönderide anlattı. 'Tekrarlayan günlük rutinler beynin net ve ayrıntılı anılar kaydetmesini engelliyor' diyen emekli cerrah, sebebini şöyle açıklıyor: 'Her gün aynı göründüğünde beyniniz zamanı bir saat gibi takip etmez. Değişimi takip eder. Yeni hiçbir şey olmuyorsa günler, aylar ve yıllar birbirine karışmaya başlar.' Hoeflinger bu duruma verilen adı da paylaşıyor: 'Buna zaman sıkışması deniyor. Hayatta çeşitlilik olmadığında beyniniz geçmiş günleri birbirine sıkıştırır ve zaman hızlanmış gibi gelir.'

Tabloyu kendi hayatınıza yerleştirmek zor değil. Her sabah aynı saatte çalan alarm, aynı metro hattı, aynı masada aynı öğle yemeği ve akşam aynı dizinin bir bölümü… Ay sonuna geldiğinizde bu otuz günden hatırlayabileceğiniz tek bir sahne kalmıyor. Buna karşılık yeni bir şehre gittiğiniz, taşındığınız ya da işinizi değiştirdiğiniz bir yılı düşündüğünüzde 'ben o yıl neler yaptım' diyorsunuz. Aradaki fark günlerin uzunluğu değil, beynin o günlerden kaç ayrı sahne saklayabildiği.

Kulağa ters gelen kısım da burada: Yoğun ve hareketli günler yaşarken hızlı geçiyormuş gibi gelir, ama geriye dönüp bakınca uzun görünür.

Bu his laboratuvarda da ölçülmüş durumda. Olivier Jeunehomme ve Arnaud D'Argembeau'nun Journal of Experimental Psychology dergisinde yayımlanan çalışmasında katılımcılara giyilebilir kamera takıldı, sonra aynı olayları zihinlerinde yeniden canlandırmaları istendi. Sonuç, anıların gerçek sürelerinden ortalama sekiz kat daha hızlı 'oynatıldığını' gösterdi. Araştırmacılara göre bir olayın ne kadar uzun sürdüğü hissi de doğrudan hatırlanan an sayısına bağlı: Ne kadar çok ayrı sahne saklanmışsa, o dilim geriye dönüp bakıldığında o kadar uzun görünüyor.