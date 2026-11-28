'İstanbul'da beklenen sağanak yağışa dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;

⛈️ 🟨 İlimizde havanın parçalı ve çok bulutlu, gece ilk saatlerden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Karadeniz kıyı kesimlerinde (Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile) kuvvetli olması bekleniyor.

💨 İlimiz genelinde rüzgârın, bu akşam saatlerinden 01.12.2026 Salı öğle saatlerine kadar kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

⚠️ Kuvvetli yağış ve fırtınanın oluşturabileceği sel, ani sel, su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. '