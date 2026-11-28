İstanbul'un 6 İlçesine Kuvvetli Yağış Alarmı Verildi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul Valiliği, kentte gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Valilik, İstanbul'un 5 ilçesinde alarm vererek kuvvetli yağış ve fırtına uyarısını paylaştı. Yapılan açıklamada 'Kuvvetli yağış ve fırtınanın oluşturabileceği sel, ani sel, su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi.
İstanbul Valiliği 6 ilçeye alarm verildi.
İstanbul Valiliği'nin yağış uyarısı şöyle:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın