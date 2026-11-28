İspanya Aşırı Sağ Tartışmasının Gölgesinde Kritik Seçime Hazırlanıyor
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İspanya, sekiz yıllık Sosyalist Parti iktidarının ardından siyasi yönünü değiştirebilecek erken genel seçim için 29 Kasım Pazar günü sandığa gidiyor. Anketler merkez sağdaki Halk Partisi'ni (PP) birinci sırada gösterirken partinin hükümet hesabında aşırı sağcı Vox kilit bir yer tutuyor. Kampanya boyunca iç savaşın hafızası ve Katalonya'nın geleceği gibi eski tartışmalar da yeniden alevlendi.
Vox sandalye sayısını ikiye katlayabilir.
Vox, Milei ve MAGA çevreleriyle bağ kuruyor.
Feijóo seçmene deneyim ve istikrar vadediyor.
İç savaş sloganı 90 yıl sonra mitinglerde.
Puigdemont sürgünden dönmeyi planlıyor.
Bask Ülkesi'nde ayrılıkçı sol güçleniyor.
Sandıklar Türkiye saatiyle 11.00'de açılacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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