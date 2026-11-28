Anketlerde yaklaşık yüzde 18 oyla üçüncü sırada yer alan aşırı sağcı Vox, seçimden en çok güçlenerek çıkan partilerden biri olmaya hazırlanıyor. 2023 genel seçimlerinde Temsilciler Meclisi'ndeki 350 sandalyenin 33'ünü kazanan parti, bu kez sayıyı iki katına çıkarabilir. Santiago Abascal liderliğindeki Vox; milliyetçi ve Avrupa Birliği karşıtı söylemlerle, göç politikaları ve güçlü bir merkezi devlet talebiyle kampanya yürüttü.

Abascal seçimi ülkenin siyasi ve toplumsal yapısını yeniden şekillendirmek için bir fırsat olarak görüyor. Partinin hedefi hükümete ortak olmanın ötesine geçerek bakanlık ve politika tercihlerinde belirleyici olmak. Merkez sağın Vox desteğiyle hükümet kurması, 1975'te diktatör Francisco Franco'nun ölümünden bu yana aşırı sağın ilk kez hükümete girmesi anlamına gelebilir.