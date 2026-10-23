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600 Yıllık Bir Hamamın Üzerinden Yol Geçti: Edirne’nin Unuttuğu Hazine Yeniden Doğuyor

etiket 600 Yıllık Bir Hamamın Üzerinden Yol Geçti: Edirne’nin Unuttuğu Hazine Yeniden Doğuyor

Cem Kınay
Cem Kınay - yazio
23.10.2026 - 14:11
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1422’de Tunca kıyısında yükselen, 1829’dan sonra kapıları kapanan ve bir dönem üzerinden yol geçirilen Gazi Mihal Hamamı, 2026’da yeniden gün ışığına çıkıyor. Hikâyesi yalnızca bir restorasyonun değil, bir şehrin hafızasıyla yeniden kurduğu ilişkinin hikâyesi.

Bir binayı unutmanın pek çok yolu var. Kapısını kapatmak, penceresini örmek, çevresini otoparka çevirmek… Fakat Edirne’de tarihin başına gelen daha çarpıcı: Yaklaşık altı asırlık bir hamamın üzerinden bir dönem yol geçirilmiş.

Bugün Gazi Mihal Hamamı’nın hikâyesine bakınca yalnızca eski taşları görmüyoruz. Bir şehrin gündelik hayatını, değişen önceliklerini ve belki de en önemlisi, geçmişini yeniden sahiplenme çabasını görüyoruz.

Çünkü bazı yapılar yıkıldıkları zaman değil, gözümüzün önünde durdukları hâlde görünmez olduklarında kayboluyor.

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1422: İstanbul henüz fethedilmemişti

1422: İstanbul henüz fethedilmemişti

Yıl 1422. İstanbul’un fethine daha 31 yıl var. Osmanlı’nın Balkanlar’a açılan en önemli şehirlerinden Edirne, yalnızca siyaset ve ticaretin değil, gündelik yaşamın da merkezi.

Mihaloğulları ailesinden Gazi Mihal Bey, Tunca Nehri kıyısında bir hamam yaptırıyor. Yakındaki Gazi Mihal Bey Camisi ve İmaret Köprüsü ile birlikte bu yapı, kentin sosyal dokusunun bir parçasına dönüşüyor.

Hamamı yalnızca yıkanılan bir mekân olarak düşünmek, onu eksik anlamak olur. Osmanlı şehir hayatında hamam, insanların karşılaştığı, konuştuğu, haber aldığı; sıcaklığı kadar sosyal yakınlığı da barındıran bir kamusal alandı.

Gazi Mihal Hamamı’nın mimarisinde kesme taş ve tuğla kullanılmış. Bugüne ulaşabilen özgün duvarları, bir dönemin yapı bilgisini saklıyor.

Uzmanların özellikle dikkat çektiği mukarnas ve malakâri süslemeleri ise buranın yalnızca işlevsel değil, aynı zamanda özenle tasarlanmış bir yapı olduğunu gösteriyor. 

1829: Bir kapı kapanınca hafıza da susuyor

Tarih bazen büyük meydanlarda, bazen küçük bir kapının önünde kırılır.

Gazi Mihal Hamamı, 1829’da Edirne’nin Rus kuvvetlerince işgal edilmesinin ardından tamamen kapatılıyor. Ardından uzun bir kullanılmama ve yıpranma dönemi başlıyor.

Zamanla yapı harap oluyor; çevresindeki şehir gelişirken hamam neredeyse yerin altına, günlük hayatın dışına itiliyor.

Bir dönem üzerinden yol geçirilmiş olması, bu unutuluşun en güçlü simgesi.

Düşünün: Bir yandan insanlar bir yerden bir yere yetişmeye çalışıyor, diğer yanda ayaklarının altında altı yüz yıllık bir mimari hatıra bekliyor.

Oysa tarihî mirası kaybetmek için onu mutlaka yıkmak gerekmiyor.

Bazen üzerine yeni bir hayat katmanı koymak ve bir daha aşağıya bakmamak yetiyor.

2024’ten 2026’ya: Toprağın altından bir hikâye çıkıyor

2024’ten 2026’ya: Toprağın altından bir hikâye çıkıyor

Hamamın restorasyon çalışmaları Şubat 2024’te başladı.

6 Ağustos 2026’da ilk etabın tamamlandığı duyuruldu. Edirne Valiliğinin aktardığı, 25 Eylül 2026 tarihli son bilgilere göre iki etaplı çalışmanın büyük bölümü bitmiş durumda; ardından çevre düzenlemesi yapılması ve yapının kültürel-sosyal bir işleve kavuşması hedefleniyor.

Burada önemli bir ayrım var: Restorasyonun sonuna yaklaşılması, yapının bugün bütünüyle açıldığı anlamına gelmiyor.

Açılış tarihi ve kalıcı kullanım biçimi açıklık kazanana kadar bunu “tamamlanmış bir dönüşüm” değil, umut veren ve hâlâ özen isteyen bir süreç olarak görmek gerekir. 

Restorasyon fotoğraflarına bakmak bile çok şey anlatıyor.

Toprak arasından beliren kubbeler, yeniden okunabilir hâle gelen duvarlar, ustaların tek tek müdahale ettiği yüzeyler…

Tarihi korumak, yalnızca geçmişe hayranlık duymak değil; bugünün emeğini geçmişin işçiliğiyle buluşturmak.

Peki sonra ne olacak: Koku müzesi mi, peynir müzesi mi?

Asıl heyecan verici soru burada başlıyor.

Ocak 2025’te Edirne Valisi Yunus Sezer, hamamın geleceği için koku müzesi ya da Edirne ve Balkan peynir kültürünü anlatan bir müze gibi seçeneklerden söz etmişti.

Bunlar, üzerinde durulmuş fikirlerdi; 2026 Eylülündeki açıklamalarda ise nihai işlev değil, yapının kentin kültürel ve sosyal yaşamına kazandırılması hedefi öne çıkıyor. 

İki fikir de ilgi çekici.

Koku, su ve temizlik kültürünün hikâyesini taşıyabilir.

Peynir ise Trakya’nın üretim hafızasını, ticaretini ve mutfak geleneğini görünür kılabilir.

Ancak en önemli mesele şu: Tarihî yapı yalnızca yeni bir sergiye fon olmamalı.

Kendisinin de anlatacağı bir hikâyesi var.

Bir mekânı korumak ile ona yeni bir hayat vermek aynı şey değil.

Birincisi taşı, kubbeyi ve özgün dokuyu kurtarır.

İkincisi insanı yeniden içeri davet eder.

Başarılı bir yeniden işlevlendirmede bu ikisinin birbirini tamamlaması gerekir.

Edirne’ye bir günlüğüne değil, bir hikâye için gitmek

Edirne’ye bir günlüğüne değil, bir hikâye için gitmek

Edirne denince çoğumuzun aklına önce Mimar Sinan’ın Selimiye’si geliyor.

Selimiye Camii ve Külliyesi’nin 2011’den beri UNESCO Dünya Miras Listesi’nde olması elbette gurur verici. Fakat kent, tek bir anıttan ibaret değil.

Tunca kıyısı, köprüleri, imaretleri, camileri, sağlık ve hamam yapıları birlikte okunduğunda çok daha zengin bir hikâye ortaya çıkıyor. 

Gazi Mihal Hamamı da bu hikâyenin önemli duraklarından biri olabilir.

Bir ziyaretçi burada yalnızca etkileyici bir fotoğraf çekmemeli; 1422’deki Edirne’yi, 1829’daki kırılmayı, bugüne kadar süren ihmali ve şimdi verilen koruma emeğini de anlayabilmeli.

Dahası, Edirneliler burayı yalnızca turistlere ait bir durak değil, kendi şehirlerinin yaşayan bir parçası olarak benimseyebilmeli.

Bir şehrin gerçek lüksü

Bir şehrin gerçek lüksü

Turizm dünyasında son yıllarda “deneyim” sözcüğünü çok kullanıyoruz.

Ama gerçek deneyim, tarihî bir mekânın önünde fotoğraf çekmekten fazlası.

O mekânın insana bir şey anlatabilmesi, onda merak uyandırabilmesi, şehirle yeni bir bağ kurdurabilmesi.

Gazi Mihal Hamamı’nın yeniden ayağa kalkması bu yüzden yalnız Edirne’ye ait bir haber değil.

Türkiye’nin dört bir yanında eski istasyonların, hanların, fabrikaların, konakların ve hamamların önünde duran aynı soruyu hatırlatıyor:

Geçmişimizi bir yük olarak mı görüyoruz, yoksa geleceğimize anlam katacak bir kaynak olarak mı?

Bana göre bir şehrin zenginliği, kaç yeni bina yaptığı kadar kaç eski hikâyeyi yaşatabildiğiyle de ölçülmeli.

Asıl başarı, taşları kurtardıktan sonra insanların geri dönmesini sağlayabilmek.

Gazi Mihal Hamamı’nın kubbeleri yeniden görünür oluyor.

Şimdi sıra, o kubbelerin altındaki hayatı da yeniden düşünmekte.

Çünkü bazen bir şehrin geleceğine bakmak için önce üzerinden geçen yolu kaldırıp geçmişine bakması gerekir.

Yazar Hakkında:

Dr. Cem Kinay, uluslararası alanda tanınan bir turizm girişimcisi ve vizyonerdir.

Magic Life Hotels ile “Her Şey Dahil” konseptinin yaratıcısı olarak global turizm endüstrisinde çığır açmış, milyonlarca misafirin seyahat deneyimini yeniden tanımlamıştır.

1997 yılında Avusturya’da “Yılın Adamı” seçilmiş, 2006 yılından bu yana Avusturya Devleti tarafından verilen Devlet Nişanı ile onurlandırılmıştır.

CK Legacy Hotels’in kurucusu olarak bugün; deneyim ekonomisi, kültürel miras, gastronomi ve longevity odaklı yeni nesil otel konseptleri geliştirmekte ve turizmin geleceğine yön vermektedir.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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