600 Yıllık Bir Hamamın Üzerinden Yol Geçti: Edirne’nin Unuttuğu Hazine Yeniden Doğuyor

1422’de Tunca kıyısında yükselen, 1829’dan sonra kapıları kapanan ve bir dönem üzerinden yol geçirilen Gazi Mihal Hamamı, 2026’da yeniden gün ışığına çıkıyor. Hikâyesi yalnızca bir restorasyonun değil, bir şehrin hafızasıyla yeniden kurduğu ilişkinin hikâyesi.

Bir binayı unutmanın pek çok yolu var. Kapısını kapatmak, penceresini örmek, çevresini otoparka çevirmek… Fakat Edirne’de tarihin başına gelen daha çarpıcı: Yaklaşık altı asırlık bir hamamın üzerinden bir dönem yol geçirilmiş.

Bugün Gazi Mihal Hamamı’nın hikâyesine bakınca yalnızca eski taşları görmüyoruz. Bir şehrin gündelik hayatını, değişen önceliklerini ve belki de en önemlisi, geçmişini yeniden sahiplenme çabasını görüyoruz.

Çünkü bazı yapılar yıkıldıkları zaman değil, gözümüzün önünde durdukları hâlde görünmez olduklarında kayboluyor.