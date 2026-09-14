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Metro Boomin Konserine Gitmeyenlerin Kaçıracağı 7 Şey

etiket Metro Boomin Konserine Gitmeyenlerin Kaçıracağı 7 Şey

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Editörü
14.09.2026 - 20:01
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Metro Boomin, 22 Eylül'de İstanbul Küçükçiftlik Park'ta sahne almaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü prodüktörün en sevilen parçalarını binlerce kişiyle birlikte canlı dinlemek isteyenleri oldukça hareketli bir gece bekliyor. Peki bu konsere gitmeyenler neleri kaçıracak? Birlikte bakalım!

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1. Metro Boomin'in şarkılarının neden kulaklıkta başka, sahnede bambaşka hissettirdiğini anlayacaksın!

1. Metro Boomin'in şarkılarının neden kulaklıkta başka, sahnede bambaşka hissettirdiğini anlayacaksın!

Trap müziğin güçlü basları, canlı performansta parçaların fiziksel olarak da hissedilebilmesini sağlayacak. Metro Boomin'in sahne performansının yüksek enerjisi de gecenin önemli parçalarından biri olacak!

2. Bir dönem müziğinin arkasındaki prodüktörün neden bu kadar önemli olduğunu göreceksin!

2. Bir dönem müziğinin arkasındaki prodüktörün neden bu kadar önemli olduğunu göreceksin!

Metro Boomin, Travis Scott, Future, 21 Savage, The Weeknd ve Drake gibi hip-hop dünyasının en önemli isimleriyle yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Bu konser, çağdaş hip-hop'un son yıllardaki ses dünyasına da küçük bir yolculuk niteliğinde!

3. En sevdiğin Metro Boomin şarkılarını binlerce kişiyle aynı anda söylemenin nasıl bir şey olduğunu kaçıracaksın!

3. En sevdiğin Metro Boomin şarkılarını binlerce kişiyle aynı anda söylemenin nasıl bir şey olduğunu kaçıracaksın!

Konserlerin en güzel taraflarından biri, sevdiğin şarkıyı tek başına dinlemek yerine binlerce insanla aynı anda hissetmek. Özellikle trap ve hip-hop dinleyicileri için bazı parçaların ilk saniyesinde kalabalığın reaksiyonunu görmek bile başlı başına ilginç bir deneyim!

Metro Boomin'in müziğini canlı deneyimlemek isteyenler, etkinliğin biletlerine Passo üzerinden ulaşabilir.

4. KüçükÇiftlik Park'ın konser atmosferini deneyimleyeceksin!

4. KüçükÇiftlik Park'ın konser atmosferini deneyimleyeceksin!

KüçükÇiftlik Park, İstanbul'un merkezinde büyük açık hava konserlerinin düzenlendiği önemli mekanlardan biri. Metro Boomin konseri de burada 22 Eylül akşamı saat 21.30'da gerçekleşecek ve kapılar 19.00'da açılacak. Açık hava, kalabalık, yüksek ses ve gece atmosferi... Mükemmel bir konser olacak!

5. Metro Boomin'in prodüktörlük becerisini sahne üzerinde nasıl gösterdiğini görebileceksin!

5. Metro Boomin'in prodüktörlük becerisini sahne üzerinde nasıl gösterdiğini görebileceksin!

Bir prodüktörün canlı performansını izlemek, klasik bir şarkıcı konserinden farklı. Onun müziği nasıl tasarladığını ve kalabalığın enerjisini nasıl yönettiğini görmek açısından da ilginç olacak!

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6. Sosyal medyada konser videolarını görüp "Keşke gitseydim" demek zorunda kalabilirsin!

6. Sosyal medyada konser videolarını görüp "Keşke gitseydim" demek zorunda kalabilirsin!

Konser bittikten sonra sosyal medyada o geceden onlarca video görme ihtimaliniz oldukça yüksek... Eğlencesi ve heyecanı yüksek bir konseri evden takip etmek istemezsin!

7. Metro Boomin'in müzik dışındaki hikayesini de daha yakından tanıma fırsatını kaçıracaksın!

7. Metro Boomin'in müzik dışındaki hikayesini de daha yakından tanıma fırsatını kaçıracaksın!

Annesinin anısını yaşatmak amacıyla hayata geçirdiği Single Moms Are Superheroes girişimiyle ihtiyaç sahibi ailelere destek olması da sanatçının farklı bir yönünü ortaya koyuyor. Dolayısıyla konsere gitmek, yalnızca bir prodüktörün şarkılarını dinlemekten ziyade onun kariyerinin ve müzikal kimliğinin bir parçasına tanıklık etmek anlamına da geliyor.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Editörü
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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