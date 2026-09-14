Metro Boomin Konserine Gitmeyenlerin Kaçıracağı 7 Şey
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Metro Boomin, 22 Eylül'de İstanbul Küçükçiftlik Park'ta sahne almaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü prodüktörün en sevilen parçalarını binlerce kişiyle birlikte canlı dinlemek isteyenleri oldukça hareketli bir gece bekliyor. Peki bu konsere gitmeyenler neleri kaçıracak? Birlikte bakalım!
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1. Metro Boomin'in şarkılarının neden kulaklıkta başka, sahnede bambaşka hissettirdiğini anlayacaksın!
2. Bir dönem müziğinin arkasındaki prodüktörün neden bu kadar önemli olduğunu göreceksin!
3. En sevdiğin Metro Boomin şarkılarını binlerce kişiyle aynı anda söylemenin nasıl bir şey olduğunu kaçıracaksın!
4. KüçükÇiftlik Park'ın konser atmosferini deneyimleyeceksin!
5. Metro Boomin'in prodüktörlük becerisini sahne üzerinde nasıl gösterdiğini görebileceksin!
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6. Sosyal medyada konser videolarını görüp "Keşke gitseydim" demek zorunda kalabilirsin!
7. Metro Boomin'in müzik dışındaki hikayesini de daha yakından tanıma fırsatını kaçıracaksın!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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